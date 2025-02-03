- 成长
交易:
1 445
盈利交易:
1 138 (78.75%)
亏损交易:
307 (21.25%)
最好交易:
21 955.05 USD
最差交易:
-3 592.35 USD
毛利:
151 207.43 USD (202 461 pips)
毛利亏损:
-65 630.93 USD (158 572 pips)
最大连续赢利:
35 (741.89 USD)
最大连续盈利:
23 688.44 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
94.77%
最大入金加载:
20.70%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.43
长期交易:
722 (49.97%)
短期交易:
723 (50.03%)
利润因子:
2.30
预期回报:
59.22 USD
平均利润:
132.87 USD
平均损失:
-213.78 USD
最大连续失误:
7 (-13 309.93 USD)
最大连续亏损:
-13 309.93 USD (7)
每月增长:
1.83%
年度预测:
21.30%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7 261.92 USD
最大值:
13 309.93 USD (9.58%)
相对跌幅:
结余:
12.30% (13 004.05 USD)
净值:
19.57% (22 825.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|740
|AUDUSDr
|401
|AUDCADr
|304
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDr
|44K
|AUDUSDr
|27K
|AUDCADr
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDr
|1.9K
|AUDUSDr
|17K
|AUDCADr
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21 955.05 USD
最差交易: -3 592 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +741.89 USD
最大连续亏损: -13 309.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
