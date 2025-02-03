- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 445
Прибыльных трейдов:
1 138 (78.75%)
Убыточных трейдов:
307 (21.25%)
Лучший трейд:
21 955.05 USD
Худший трейд:
-3 592.35 USD
Общая прибыль:
151 207.43 USD (202 461 pips)
Общий убыток:
-65 630.93 USD (158 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (741.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 688.44 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
94.77%
Макс. загрузка депозита:
20.70%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.43
Длинных трейдов:
722 (49.97%)
Коротких трейдов:
723 (50.03%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
59.22 USD
Средняя прибыль:
132.87 USD
Средний убыток:
-213.78 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-13 309.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 309.93 USD (7)
Прирост в месяц:
1.68%
Годовой прогноз:
21.30%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 261.92 USD
Максимальная:
13 309.93 USD (9.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.30% (13 004.05 USD)
По эквити:
19.57% (22 825.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|740
|AUDUSDr
|401
|AUDCADr
|304
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDr
|44K
|AUDUSDr
|27K
|AUDCADr
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDr
|1.9K
|AUDUSDr
|17K
|AUDCADr
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21 955.05 USD
Худший трейд: -3 592 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +741.89 USD
Макс. убыток в серии: -13 309.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
