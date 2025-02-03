СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS 1482090 Multi Setup LZP
Wijanarko Putro Santoso

NS 1482090 Multi Setup LZP

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
71 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 86%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 445
Прибыльных трейдов:
1 138 (78.75%)
Убыточных трейдов:
307 (21.25%)
Лучший трейд:
21 955.05 USD
Худший трейд:
-3 592.35 USD
Общая прибыль:
151 207.43 USD (202 461 pips)
Общий убыток:
-65 630.93 USD (158 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (741.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 688.44 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
94.77%
Макс. загрузка депозита:
20.70%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.43
Длинных трейдов:
722 (49.97%)
Коротких трейдов:
723 (50.03%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
59.22 USD
Средняя прибыль:
132.87 USD
Средний убыток:
-213.78 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-13 309.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 309.93 USD (7)
Прирост в месяц:
1.68%
Годовой прогноз:
21.30%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 261.92 USD
Максимальная:
13 309.93 USD (9.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.30% (13 004.05 USD)
По эквити:
19.57% (22 825.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 740
AUDUSDr 401
AUDCADr 304
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr 44K
AUDUSDr 27K
AUDCADr 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr 1.9K
AUDUSDr 17K
AUDCADr 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21 955.05 USD
Худший трейд: -3 592 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +741.89 USD
Макс. убыток в серии: -13 309.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

Нет отзывов
