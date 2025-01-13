SinyallerBölümler
Andri Yanto

Trading for Living M4K

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 203%
Axi-US02-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
294 (94.83%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (5.16%)
En iyi işlem:
508.81 USD
En kötü işlem:
-178.60 USD
Brüt kâr:
7 654.81 USD (280 762 pips)
Brüt zarar:
-1 208.87 USD (28 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (1 754.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 754.44 USD (54)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
41.32%
Maks. mevduat yükü:
4.85%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
18.47
Alış işlemleri:
309 (99.68%)
Satış işlemleri:
1 (0.32%)
Kâr faktörü:
6.33
Beklenen getiri:
20.79 USD
Ortalama kâr:
26.04 USD
Ortalama zarar:
-75.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-348.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.96 USD (3)
Aylık büyüme:
5.92%
Yıllık tahmin:
71.86%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
348.96 USD (5.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.32% (348.96 USD)
Varlığa göre:
36.04% (2 222.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 159
XAGUSD.pro 137
S&P.fs 13
NATGAS.fs 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 3.2K
XAGUSD.pro 2.5K
S&P.fs 698
NATGAS.fs 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 133K
XAGUSD.pro 20K
S&P.fs 100K
NATGAS.fs 159
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +508.81 USD
En kötü işlem: -179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 754.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Profitable Trading for 6% - 10% Monthly or 72% - 120 Yearly
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.03.24 22:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.03.24 14:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.19 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 21:49
No swaps are charged
2025.03.14 21:49
No swaps are charged
2025.03.11 17:54
No swaps are charged on the signal account
2025.02.06 09:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 16:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.17 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
