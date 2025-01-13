- Büyüme
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
294 (94.83%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (5.16%)
En iyi işlem:
508.81 USD
En kötü işlem:
-178.60 USD
Brüt kâr:
7 654.81 USD (280 762 pips)
Brüt zarar:
-1 208.87 USD (28 811 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (1 754.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 754.44 USD (54)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
41.32%
Maks. mevduat yükü:
4.85%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
18.47
Alış işlemleri:
309 (99.68%)
Satış işlemleri:
1 (0.32%)
Kâr faktörü:
6.33
Beklenen getiri:
20.79 USD
Ortalama kâr:
26.04 USD
Ortalama zarar:
-75.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-348.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.96 USD (3)
Aylık büyüme:
5.92%
Yıllık tahmin:
71.86%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
348.96 USD (5.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.32% (348.96 USD)
Varlığa göre:
36.04% (2 222.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|159
|XAGUSD.pro
|137
|S&P.fs
|13
|NATGAS.fs
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|3.2K
|XAGUSD.pro
|2.5K
|S&P.fs
|698
|NATGAS.fs
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|133K
|XAGUSD.pro
|20K
|S&P.fs
|100K
|NATGAS.fs
|159
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +508.81 USD
En kötü işlem: -179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 754.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Profitable Trading for 6% - 10% Monthly or 72% - 120 Yearly
