- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
310
Profit Trade:
294 (94.83%)
Loss Trade:
16 (5.16%)
Best Trade:
508.81 USD
Worst Trade:
-178.60 USD
Profitto lordo:
7 654.81 USD (280 762 pips)
Perdita lorda:
-1 208.87 USD (28 811 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (1 754.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 754.44 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
41.32%
Massimo carico di deposito:
4.85%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
18.47
Long Trade:
309 (99.68%)
Short Trade:
1 (0.32%)
Fattore di profitto:
6.33
Profitto previsto:
20.79 USD
Profitto medio:
26.04 USD
Perdita media:
-75.55 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-348.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-348.96 USD (3)
Crescita mensile:
5.92%
Previsione annuale:
71.86%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
348.96 USD (5.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.32% (348.96 USD)
Per equità:
36.04% (2 222.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|159
|XAGUSD.pro
|137
|S&P.fs
|13
|NATGAS.fs
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|3.2K
|XAGUSD.pro
|2.5K
|S&P.fs
|698
|NATGAS.fs
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|133K
|XAGUSD.pro
|20K
|S&P.fs
|100K
|NATGAS.fs
|159
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +508.81 USD
Worst Trade: -179 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 754.44 USD
Massima perdita consecutiva: -348.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Profitable Trading for 6% - 10% Monthly or 72% - 120 Yearly
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
37USD al mese
203%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
37
92%
310
94%
41%
6.33
20.79
USD
USD
36%
1:500