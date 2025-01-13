SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading for Living M4K
Andri Yanto

Trading for Living M4K

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 37 USD par mois
croissance depuis 2025 203%
Axi-US02-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
310
Bénéfice trades:
294 (94.83%)
Perte trades:
16 (5.16%)
Meilleure transaction:
508.81 USD
Pire transaction:
-178.60 USD
Bénéfice brut:
7 654.81 USD (280 762 pips)
Perte brute:
-1 208.87 USD (28 811 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (1 754.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 754.44 USD (54)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
41.32%
Charge de dépôt maximale:
4.85%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
18.47
Longs trades:
309 (99.68%)
Courts trades:
1 (0.32%)
Facteur de profit:
6.33
Rendement attendu:
20.79 USD
Bénéfice moyen:
26.04 USD
Perte moyenne:
-75.55 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-348.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-348.96 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.45%
Prévision annuelle:
78.22%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
348.96 USD (5.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.32% (348.96 USD)
Par fonds propres:
36.04% (2 222.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 159
XAGUSD.pro 137
S&P.fs 13
NATGAS.fs 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 3.2K
XAGUSD.pro 2.5K
S&P.fs 698
NATGAS.fs 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 133K
XAGUSD.pro 20K
S&P.fs 100K
NATGAS.fs 159
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +508.81 USD
Pire transaction: -179 USD
Gains consécutifs maximales: 54
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 754.44 USD
Perte consécutive maximale: -348.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US02-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Profitable Trading for 6% - 10% Monthly or 72% - 120 Yearly
Aucun avis
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.03.24 22:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.03.24 14:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.19 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 21:49
No swaps are charged
2025.03.14 21:49
No swaps are charged
2025.03.11 17:54
No swaps are charged on the signal account
2025.02.06 09:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.17 16:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.17 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
