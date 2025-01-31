SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trading for Living 4K
Andri Yanto

Trading for Living 4K

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
1 / 29 USD
Ayda 37 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 95%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
162 (95.85%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (4.14%)
En iyi işlem:
143.50 USD
En kötü işlem:
-66.00 USD
Brüt kâr:
3 128.18 USD (858 003 pips)
Brüt zarar:
-298.63 USD (71 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (637.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
663.62 USD (31)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
24.89%
Maks. mevduat yükü:
2.36%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
22.77
Alış işlemleri:
169 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
10.48
Beklenen getiri:
16.74 USD
Ortalama kâr:
19.31 USD
Ortalama zarar:
-42.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-124.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.29 USD (2)
Aylık büyüme:
5.66%
Yıllık tahmin:
68.67%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
124.29 USD (2.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.80% (124.29 USD)
Varlığa göre:
23.31% (1 007.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 92
XAGUSD 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
XAGUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 773K
XAGUSD 13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +143.50 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +637.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 05:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading for Living 4K
Ayda 37 USD
95%
1
29
USD
4.2K
USD
34
95%
169
95%
25%
10.47
16.74
USD
23%
1:500
Kopyala

