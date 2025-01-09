Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 13 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.01 × 91 Tickmill-Live05 0.10 × 50 GoMarkets-Real 10 0.13 × 16 ICMarketsSC-Live06 0.27 × 11 ForexChief-DirectFX 0.28 × 53 RoboForex-ECN-3 0.30 × 88 OctaFX-Real4 0.33 × 118 OctaFX-Real5 0.33 × 21 Pepperstone-Edge11 0.43 × 84 Exness-Real 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live10 0.60 × 10 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 8 OctaFX-Real 0.78 × 923 FXOpen-ECN Live Server 0.88 × 204 ICMarketsSC-Live03 0.92 × 102 OctaFX-Real2 0.95 × 57 ICMarkets-Live12 1.04 × 90 EGlobal-Cent6 1.14 × 456 Coinexx-Demo 1.50 × 12 18 daha fazla...