Kua Cheng Yan

Ironman88112233

Kua Cheng Yan
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -44%
OctaFX-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 248
Kârla kapanan işlemler:
989 (79.24%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (20.75%)
En iyi işlem:
400.65 USD
En kötü işlem:
-1 381.77 USD
Brüt kâr:
25 287.51 USD (1 278 677 pips)
Brüt zarar:
-25 613.04 USD (2 084 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (947.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 596.63 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
80.28%
Maks. mevduat yükü:
109.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
793 (63.54%)
Satış işlemleri:
455 (36.46%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
25.57 USD
Ortalama zarar:
-98.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-438.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 964.55 USD (9)
Aylık büyüme:
-44.31%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 604.88 USD
Maksimum:
8 814.47 USD (113.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.21% (8 814.47 USD)
Varlığa göre:
87.49% (8 710.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 748
EURUSD 243
GBPUSD 170
GBPJPY 28
BTCUSD 18
EURJPY 10
USDCAD 6
CHFJPY 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
EURCHF 1
EURAUD 1
EURCAD 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
GBPCHF 1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 48
EURUSD 52
GBPUSD -101
GBPJPY -85
BTCUSD -240
EURJPY 1
USDCAD 0
CHFJPY -3
USDCHF 0
AUDUSD 0
XAGUSD 10
USDJPY 0
AUDJPY 0
EURGBP 0
EURCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 0
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDNZD 0
AUDCAD 0
CADJPY 0
GBPCHF -1
GBPAUD -1
GBPNZD -1
GBPCAD 0
NZDJPY 0
NZDUSD -3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 99K
EURUSD 3.3K
GBPUSD -9.7K
GBPJPY 8
BTCUSD -897K
EURJPY 141
USDCAD -14
CHFJPY -465
USDCHF 38
AUDUSD -41
XAGUSD -130
USDJPY 19
AUDJPY 19
EURGBP -28
EURCHF -31
EURAUD -58
EURCAD -17
EURNZD -76
AUDCHF -31
AUDNZD -37
AUDCAD -31
CADJPY 19
GBPCHF -78
GBPAUD -180
GBPNZD -197
GBPCAD -21
NZDJPY 20
NZDUSD -297
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +400.65 USD
En kötü işlem: -1 382 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +947.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -438.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.01 × 91
Tickmill-Live05
0.10 × 50
GoMarkets-Real 10
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.27 × 11
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real4
0.33 × 118
OctaFX-Real5
0.33 × 21
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
Exness-Real
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 8
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.88 × 204
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 102
OctaFX-Real2
0.95 × 57
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
Coinexx-Demo
1.50 × 12
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 05:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 00:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
