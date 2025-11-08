SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Smjianke999
Kua Cheng Yan

Smjianke999

Kua Cheng Yan
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
241
Kârla kapanan işlemler:
181 (75.10%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (24.90%)
En iyi işlem:
32.22 USD
En kötü işlem:
-174.84 USD
Brüt kâr:
810.44 USD (67 489 pips)
Brüt zarar:
-2 094.64 USD (150 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (103.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
230.23 USD (24)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
215 (89.21%)
Satış işlemleri:
26 (10.79%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-5.33 USD
Ortalama kâr:
4.48 USD
Ortalama zarar:
-34.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-204.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-630.47 USD (6)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 514.43 USD
Maksimum:
1 539.88 USD (136.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 240
BTCUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.3K
BTCUSD 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -82K
BTCUSD -840
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.22 USD
En kötü işlem: -175 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +103.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForexEU-MetaTrader 5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.38 × 26
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 53
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
Swissquote-Server
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 2
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
Weltrade-Real
7.01 × 97
RoboForex-Pro
8.54 × 140
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
XM.COM-MT5
11.18 × 56
FBS-Real
12.75 × 4
