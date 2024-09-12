SinyallerBölümler
Christos Charilaou

SA EURUSD

Christos Charilaou
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 3%
ExclusiveMarkets2-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 586
Kârla kapanan işlemler:
5 640 (74.34%)
Zararla kapanan işlemler:
1 946 (25.65%)
En iyi işlem:
4 975.67 EUR
En kötü işlem:
-14 252.27 EUR
Brüt kâr:
64 729.81 EUR (317 116 pips)
Brüt zarar:
-75 308.94 EUR (360 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (122.90 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8 823.04 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
90.56%
Maks. mevduat yükü:
115.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
133
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
3 780 (49.83%)
Satış işlemleri:
3 806 (50.17%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.39 EUR
Ortalama kâr:
11.48 EUR
Ortalama zarar:
-38.70 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-42 706.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-42 706.52 EUR (13)
Aylık büyüme:
5.22%
Yıllık tahmin:
63.65%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 024.68 EUR
Maksimum:
42 706.52 EUR (89.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.50% (42 706.52 EUR)
Varlığa göre:
63.42% (42 884.81 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD! 7192
EURUSD 368
AUDCAD 12
NZDCAD 7
AUDNZD 4
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD! -14K
EURUSD 1.3K
AUDCAD 709
NZDCAD 193
AUDNZD 79
GBPUSD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD! -51K
EURUSD 6.9K
AUDCAD -527
NZDCAD 799
AUDNZD 448
GBPUSD 38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 975.67 EUR
En kötü işlem: -14 252 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +122.90 EUR
Maksimum ardışık zarar: -42 706.52 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ExclusiveMarkets2-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.08 × 77
Exness-Real12
1.50 × 2
İnceleme yok
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 06:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 14:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 14:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.06 09:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 04:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 22:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 17:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 11:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SA EURUSD
Ayda 199 USD
3%
0
0
USD
42K
EUR
55
99%
7 586
74%
91%
0.85
-1.39
EUR
63%
1:500
