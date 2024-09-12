SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SA EURUSD
Christos Charilaou

SA EURUSD

Christos Charilaou
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2024 3%
ExclusiveMarkets2-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 586
Bénéfice trades:
5 640 (74.34%)
Perte trades:
1 946 (25.65%)
Meilleure transaction:
4 975.67 EUR
Pire transaction:
-14 252.27 EUR
Bénéfice brut:
64 729.81 EUR (317 116 pips)
Perte brute:
-75 308.94 EUR (360 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (122.90 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
8 823.04 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
90.56%
Charge de dépôt maximale:
115.96%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
143
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
3 780 (49.83%)
Courts trades:
3 806 (50.17%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-1.39 EUR
Bénéfice moyen:
11.48 EUR
Perte moyenne:
-38.70 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-42 706.52 EUR)
Perte consécutive maximale:
-42 706.52 EUR (13)
Croissance mensuelle:
5.55%
Prévision annuelle:
67.48%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15 024.68 EUR
Maximal:
42 706.52 EUR (89.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.50% (42 706.52 EUR)
Par fonds propres:
63.42% (42 884.81 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD! 7192
EURUSD 368
AUDCAD 12
NZDCAD 7
AUDNZD 4
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD! -14K
EURUSD 1.3K
AUDCAD 709
NZDCAD 193
AUDNZD 79
GBPUSD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD! -51K
EURUSD 6.9K
AUDCAD -527
NZDCAD 799
AUDNZD 448
GBPUSD 38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 975.67 EUR
Pire transaction: -14 252 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +122.90 EUR
Perte consécutive maximale: -42 706.52 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ExclusiveMarkets2-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.08 × 77
Exness-Real12
1.50 × 2
Aucun avis
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 06:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 14:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 14:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.06 09:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 04:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 22:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 17:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 11:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
