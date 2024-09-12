- Crescita
Trade:
7 586
Profit Trade:
5 640 (74.34%)
Loss Trade:
1 946 (25.65%)
Best Trade:
4 975.67 EUR
Worst Trade:
-14 252.27 EUR
Profitto lordo:
64 729.81 EUR (317 116 pips)
Perdita lorda:
-75 308.94 EUR (360 462 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (122.90 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 823.04 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
90.56%
Massimo carico di deposito:
115.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
3 780 (49.83%)
Short Trade:
3 806 (50.17%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.39 EUR
Profitto medio:
11.48 EUR
Perdita media:
-38.70 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-42 706.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42 706.52 EUR (13)
Crescita mensile:
5.30%
Previsione annuale:
67.48%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 024.68 EUR
Massimale:
42 706.52 EUR (89.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.50% (42 706.52 EUR)
Per equità:
63.42% (42 884.81 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|7192
|EURUSD
|368
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|4
|GBPUSD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD!
|-14K
|EURUSD
|1.3K
|AUDCAD
|709
|NZDCAD
|193
|AUDNZD
|79
|GBPUSD
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD!
|-51K
|EURUSD
|6.9K
|AUDCAD
|-527
|NZDCAD
|799
|AUDNZD
|448
|GBPUSD
|38
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 975.67 EUR
Worst Trade: -14 252 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +122.90 EUR
Massima perdita consecutiva: -42 706.52 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets2-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.08 × 77
|
Exness-Real12
|1.50 × 2
