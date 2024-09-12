SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SA EURUSD
Christos Charilaou

SA EURUSD

Christos Charilaou
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2024 3%
ExclusiveMarkets2-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 586
Profit Trade:
5 640 (74.34%)
Loss Trade:
1 946 (25.65%)
Best Trade:
4 975.67 EUR
Worst Trade:
-14 252.27 EUR
Profitto lordo:
64 729.81 EUR (317 116 pips)
Perdita lorda:
-75 308.94 EUR (360 462 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (122.90 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 823.04 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
90.56%
Massimo carico di deposito:
115.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
3 780 (49.83%)
Short Trade:
3 806 (50.17%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.39 EUR
Profitto medio:
11.48 EUR
Perdita media:
-38.70 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-42 706.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42 706.52 EUR (13)
Crescita mensile:
5.30%
Previsione annuale:
67.48%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 024.68 EUR
Massimale:
42 706.52 EUR (89.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.50% (42 706.52 EUR)
Per equità:
63.42% (42 884.81 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD! 7192
EURUSD 368
AUDCAD 12
NZDCAD 7
AUDNZD 4
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD! -14K
EURUSD 1.3K
AUDCAD 709
NZDCAD 193
AUDNZD 79
GBPUSD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD! -51K
EURUSD 6.9K
AUDCAD -527
NZDCAD 799
AUDNZD 448
GBPUSD 38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 975.67 EUR
Worst Trade: -14 252 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +122.90 EUR
Massima perdita consecutiva: -42 706.52 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets2-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.08 × 77
Exness-Real12
1.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 06:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 14:12
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 14:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.06 09:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 04:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 22:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 17:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 11:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.31 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.30 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
