İşlemler:
2 998
Kârla kapanan işlemler:
2 341 (78.08%)
Zararla kapanan işlemler:
657 (21.91%)
En iyi işlem:
2 036.12 EUR
En kötü işlem:
-7 458.53 EUR
Brüt kâr:
14 151.74 EUR (365 897 pips)
Brüt zarar:
-31 571.18 EUR (295 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (261.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 066.20 EUR (16)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
77.44%
Maks. mevduat yükü:
95.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
1 509 (50.33%)
Satış işlemleri:
1 489 (49.67%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-5.81 EUR
Ortalama kâr:
6.05 EUR
Ortalama zarar:
-48.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-23 519.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-23 519.44 EUR (14)
Aylık büyüme:
1.20%
Yıllık tahmin:
14.57%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 812.65 EUR
Maksimum:
24 212.48 EUR (52.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.25% (24 278.33 EUR)
Varlığa göre:
50.19% (23 089.58 EUR)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2944
|XAUUSD
|48
|#BTCUSD
|3
|#NAS100
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-20K
|XAUUSD
|349
|#BTCUSD
|55
|#NAS100
|38
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-12K
|XAUUSD
|77K
|#BTCUSD
|1.1K
|#NAS100
|3.9K
