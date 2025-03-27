SinyallerBölümler
Christos Charilaou

ESP Swissquote

Christos Charilaou
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -44%
SwissquoteCapitalMarkets-Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 998
Kârla kapanan işlemler:
2 341 (78.08%)
Zararla kapanan işlemler:
657 (21.91%)
En iyi işlem:
2 036.12 EUR
En kötü işlem:
-7 458.53 EUR
Brüt kâr:
14 151.74 EUR (365 897 pips)
Brüt zarar:
-31 571.18 EUR (295 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (261.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 066.20 EUR (16)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
77.44%
Maks. mevduat yükü:
95.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
1 509 (50.33%)
Satış işlemleri:
1 489 (49.67%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-5.81 EUR
Ortalama kâr:
6.05 EUR
Ortalama zarar:
-48.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-23 519.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-23 519.44 EUR (14)
Aylık büyüme:
1.20%
Yıllık tahmin:
14.57%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 812.65 EUR
Maksimum:
24 212.48 EUR (52.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.25% (24 278.33 EUR)
Varlığa göre:
50.19% (23 089.58 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2944
XAUUSD 48
#BTCUSD 3
#NAS100 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -20K
XAUUSD 349
#BTCUSD 55
#NAS100 38
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -12K
XAUUSD 77K
#BTCUSD 1.1K
#NAS100 3.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 036.12 EUR
En kötü işlem: -7 459 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +261.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -23 519.44 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SwissquoteCapitalMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EURUSD expert advisor
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:400
2025.06.06 15:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.31 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 13:55
Share of trading days is too low
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
