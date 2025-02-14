SinyallerBölümler
Van Tung To

FX Fun

Van Tung To
1 inceleme
Güvenilirlik
170 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 701%
LiteFinanceVC-Live-08
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 532
Kârla kapanan işlemler:
4 789 (86.56%)
Zararla kapanan işlemler:
743 (13.43%)
En iyi işlem:
883.46 USD
En kötü işlem:
-279.04 USD
Brüt kâr:
48 553.00 USD (1 110 130 pips)
Brüt zarar:
-6 287.74 USD (170 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
303 (4 143.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 143.52 USD (303)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
97.92%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
40.06
Alış işlemleri:
2 738 (49.49%)
Satış işlemleri:
2 794 (50.51%)
Kâr faktörü:
7.72
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
10.14 USD
Ortalama zarar:
-8.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-43.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-927.94 USD (6)
Aylık büyüme:
1.03%
Yıllık tahmin:
13.84%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 054.95 USD (2.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.60% (840.66 USD)
Varlığa göre:
37.94% (16 891.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADf 1944
AUDNZDf 1921
NZDCADf 1628
XAUUSDf 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADf 19K
AUDNZDf 8.4K
NZDCADf 15K
XAUUSDf 223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADf 383K
AUDNZDf 247K
NZDCADf 322K
XAUUSDf 2.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +883.46 USD
En kötü işlem: -279 USD
Maksimum ardışık kazanç: 303
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 143.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Currency: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD
Trading strategy: Compound profit and capital management based on investor capital always ensures low risk does not affect yourself


Ortalama derecelendirme:
waryaa
626
waryaa 2025.02.14 18:05 
 

Was good in my times but in forex, you need patience 🤑

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FX Fun
Ayda 30 USD
701%
0
0
USD
48K
USD
170
99%
5 532
86%
98%
7.72
7.64
USD
38%
1:200
