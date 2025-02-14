- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 532
Kârla kapanan işlemler:
4 789 (86.56%)
Zararla kapanan işlemler:
743 (13.43%)
En iyi işlem:
883.46 USD
En kötü işlem:
-279.04 USD
Brüt kâr:
48 553.00 USD (1 110 130 pips)
Brüt zarar:
-6 287.74 USD (170 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
303 (4 143.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 143.52 USD (303)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
97.92%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
40.06
Alış işlemleri:
2 738 (49.49%)
Satış işlemleri:
2 794 (50.51%)
Kâr faktörü:
7.72
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
10.14 USD
Ortalama zarar:
-8.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-43.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-927.94 USD (6)
Aylık büyüme:
1.03%
Yıllık tahmin:
13.84%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 054.95 USD (2.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.60% (840.66 USD)
Varlığa göre:
37.94% (16 891.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|1944
|AUDNZDf
|1921
|NZDCADf
|1628
|XAUUSDf
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADf
|19K
|AUDNZDf
|8.4K
|NZDCADf
|15K
|XAUUSDf
|223
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADf
|383K
|AUDNZDf
|247K
|NZDCADf
|322K
|XAUUSDf
|2.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +883.46 USD
En kötü işlem: -279 USD
Maksimum ardışık kazanç: 303
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4 143.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Currency: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD
Trading strategy: Compound profit and capital management based on investor capital always ensures low risk does not affect yourself
Was good in my times but in forex, you need patience 🤑