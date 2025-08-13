SinyallerBölümler
Van Tung To

FX Fun 1

Van Tung To
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 81%
ICMarketsSC-Live04
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 512
Kârla kapanan işlemler:
1 234 (81.61%)
Zararla kapanan işlemler:
278 (18.39%)
En iyi işlem:
44.94 USD
En kötü işlem:
-11.42 USD
Brüt kâr:
1 352.24 USD (111 332 pips)
Brüt zarar:
-834.21 USD (100 448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (41.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.36 USD (18)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
74.91%
Maks. mevduat yükü:
20.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.40
Alış işlemleri:
780 (51.59%)
Satış işlemleri:
732 (48.41%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
1.10 USD
Ortalama zarar:
-3.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-69.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.98 USD (8)
Aylık büyüme:
0.79%
Yıllık tahmin:
10.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.79 USD
Maksimum:
69.98 USD (6.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.13% (53.18 USD)
Varlığa göre:
36.33% (420.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 772
NZDCAD 740
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 268
NZDCAD 250
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD -887
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.94 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +41.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 2
AxionTrade-Live
1.06 × 17
RoboForex-Pro
23.67 × 9
Currencies: AUDCAD, NZDCAD
Minimum Capital: $500
Scalping Trading Strategy
Risk Management When Participating - Based on capital without harming yourself because neither do we
İnceleme yok
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 20:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.