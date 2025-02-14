SignauxSections
Van Tung To

FX Fun

Van Tung To
1 avis
Fiabilité
170 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 701%
LiteFinanceVC-Live-08
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 532
Bénéfice trades:
4 789 (86.56%)
Perte trades:
743 (13.43%)
Meilleure transaction:
883.46 USD
Pire transaction:
-279.04 USD
Bénéfice brut:
48 553.00 USD (1 110 130 pips)
Perte brute:
-6 287.74 USD (170 621 pips)
Gains consécutifs maximales:
303 (4 143.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 143.52 USD (303)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
97.92%
Charge de dépôt maximale:
10.67%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
40.06
Longs trades:
2 738 (49.49%)
Courts trades:
2 794 (50.51%)
Facteur de profit:
7.72
Rendement attendu:
7.64 USD
Bénéfice moyen:
10.14 USD
Perte moyenne:
-8.46 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-43.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-927.94 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.03%
Prévision annuelle:
13.84%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 054.95 USD (2.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.60% (840.66 USD)
Par fonds propres:
37.94% (16 891.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADf 1944
AUDNZDf 1921
NZDCADf 1628
XAUUSDf 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADf 19K
AUDNZDf 8.4K
NZDCADf 15K
XAUUSDf 223
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADf 383K
AUDNZDf 247K
NZDCADf 322K
XAUUSDf 2.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +883.46 USD
Pire transaction: -279 USD
Gains consécutifs maximales: 303
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +4 143.52 USD
Perte consécutive maximale: -43.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Currency: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD
Trading strategy: Compound profit and capital management based on investor capital always ensures low risk does not affect yourself


Note moyenne:
waryaa
626
waryaa 2025.02.14 18:05 
 

Was good in my times but in forex, you need patience 🤑

2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 17:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.04.29 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
