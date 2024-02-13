SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Scalper Gamma
Agoes Prio Utomo

Scalper Gamma

Agoes Prio Utomo
0 inceleme
Güvenilirlik
200 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 102%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 625
Kârla kapanan işlemler:
12 660 (76.15%)
Zararla kapanan işlemler:
3 965 (23.85%)
En iyi işlem:
1 306.25 USD
En kötü işlem:
-1 471.77 USD
Brüt kâr:
101 551.20 USD (6 797 621 pips)
Brüt zarar:
-95 909.91 USD (6 733 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (98.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 784.99 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.95%
Maks. mevduat yükü:
60.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
8 102 (48.73%)
Satış işlemleri:
8 523 (51.27%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
8.02 USD
Ortalama zarar:
-24.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-126.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 686.46 USD (6)
Aylık büyüme:
11.96%
Yıllık tahmin:
145.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.92 USD
Maksimum:
12 907.16 USD (71.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.01% (12 907.16 USD)
Varlığa göre:
65.34% (4 008.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2737
GBPUSD 2097
AUDCAD 1729
EURUSD 986
GBPAUD 915
NZDCAD 865
EURAUD 756
AUDNZD 747
GBPCHF 683
EURCHF 582
AUDUSD 565
BTCUSD 511
EURCAD 460
EURGBP 427
GBPCAD 390
USDCAD 385
USDCHF 333
USDJPY 314
NZDUSD 159
AUDCHF 116
EURNZD 112
CADCHF 106
EURJPY 104
US30 104
CHFJPY 101
GBPJPY 93
XAUJPY 66
XAUAUD 65
ETHUSD 52
AUDJPY 38
XAUEUR 25
SUMMARY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD 4.6K
AUDCAD 4K
EURUSD 354
GBPAUD 840
NZDCAD 1.3K
EURAUD -11
AUDNZD -1.8K
GBPCHF -1.1K
EURCHF 278
AUDUSD -3.6K
BTCUSD -759
EURCAD -372
EURGBP 215
GBPCAD -279
USDCAD -449
USDCHF -12
USDJPY 67
NZDUSD -80
AUDCHF 71
EURNZD 278
CADCHF -177
EURJPY -104
US30 419
CHFJPY 107
GBPJPY 31
XAUJPY -291
XAUAUD 334
ETHUSD 9
AUDJPY 233
XAUEUR -97
SUMMARY 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 49K
GBPUSD 1.6K
AUDCAD 19K
EURUSD 26K
GBPAUD -17K
NZDCAD 13K
EURAUD 745
AUDNZD -30K
GBPCHF -33K
EURCHF 17K
AUDUSD -2.9K
BTCUSD 61K
EURCAD -7.3K
EURGBP -6.1K
GBPCAD -14K
USDCAD -16K
USDCHF 3.2K
USDJPY 323
NZDUSD -33K
AUDCHF 3.7K
EURNZD 678
CADCHF -4.1K
EURJPY -8.5K
US30 46
CHFJPY 21K
GBPJPY -8.7K
XAUJPY -3.1K
XAUAUD 4.9K
ETHUSD 19K
AUDJPY 9.3K
XAUEUR -536
SUMMARY 0
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 306.25 USD
En kötü işlem: -1 472 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +98.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.18 × 447
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 300
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.81 × 83
ICMarketsSC-Live05
0.86 × 310
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.10 × 1015
121 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 13:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 10:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 03:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 12:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1256 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 07:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1249 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1241 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalper Gamma
Ayda 30 USD
102%
0
0
USD
1.6K
USD
200
99%
16 625
76%
99%
1.05
0.34
USD
91%
1:500
