Agoes Prio Utomo

Scalper Gamma

Agoes Prio Utomo
0 avis
Fiabilité
200 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 102%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 625
Bénéfice trades:
12 660 (76.15%)
Perte trades:
3 965 (23.85%)
Meilleure transaction:
1 306.25 USD
Pire transaction:
-1 471.77 USD
Bénéfice brut:
101 551.20 USD (6 797 621 pips)
Perte brute:
-95 909.91 USD (6 733 907 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (98.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 784.99 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
98.95%
Charge de dépôt maximale:
60.54%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
0.44
Longs trades:
8 102 (48.73%)
Courts trades:
8 523 (51.27%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
8.02 USD
Perte moyenne:
-24.19 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-126.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 686.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.96%
Prévision annuelle:
145.12%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
183.92 USD
Maximal:
12 907.16 USD (71.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.01% (12 907.16 USD)
Par fonds propres:
65.34% (4 008.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2737
GBPUSD 2097
AUDCAD 1729
EURUSD 986
GBPAUD 915
NZDCAD 865
EURAUD 756
AUDNZD 747
GBPCHF 683
EURCHF 582
AUDUSD 565
BTCUSD 511
EURCAD 460
EURGBP 427
GBPCAD 390
USDCAD 385
USDCHF 333
USDJPY 314
NZDUSD 159
AUDCHF 116
EURNZD 112
CADCHF 106
EURJPY 104
US30 104
CHFJPY 101
GBPJPY 93
XAUJPY 66
XAUAUD 65
ETHUSD 52
AUDJPY 38
XAUEUR 25
SUMMARY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD 4.6K
AUDCAD 4K
EURUSD 354
GBPAUD 840
NZDCAD 1.3K
EURAUD -11
AUDNZD -1.8K
GBPCHF -1.1K
EURCHF 278
AUDUSD -3.6K
BTCUSD -759
EURCAD -372
EURGBP 215
GBPCAD -279
USDCAD -449
USDCHF -12
USDJPY 67
NZDUSD -80
AUDCHF 71
EURNZD 278
CADCHF -177
EURJPY -104
US30 419
CHFJPY 107
GBPJPY 31
XAUJPY -291
XAUAUD 334
ETHUSD 9
AUDJPY 233
XAUEUR -97
SUMMARY 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 49K
GBPUSD 1.6K
AUDCAD 19K
EURUSD 26K
GBPAUD -17K
NZDCAD 13K
EURAUD 745
AUDNZD -30K
GBPCHF -33K
EURCHF 17K
AUDUSD -2.9K
BTCUSD 61K
EURCAD -7.3K
EURGBP -6.1K
GBPCAD -14K
USDCAD -16K
USDCHF 3.2K
USDJPY 323
NZDUSD -33K
AUDCHF 3.7K
EURNZD 678
CADCHF -4.1K
EURJPY -8.5K
US30 46
CHFJPY 21K
GBPJPY -8.7K
XAUJPY -3.1K
XAUAUD 4.9K
ETHUSD 19K
AUDJPY 9.3K
XAUEUR -536
SUMMARY 0
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 306.25 USD
Pire transaction: -1 472 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +98.32 USD
Perte consécutive maximale: -126.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.18 × 447
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 300
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.81 × 83
ICMarketsSC-Live05
0.86 × 310
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.10 × 1015
121 plus...
Aucun avis
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 13:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 10:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 03:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 12:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1256 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 07:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1249 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1241 days of the signal's entire lifetime.
