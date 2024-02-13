SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Scalper Zion
Agoes Prio Utomo

Scalper Zion

Agoes Prio Utomo
0 inceleme
200 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -0%
ICMarketsSC-Live31
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 324
Kârla kapanan işlemler:
12 449 (76.26%)
Zararla kapanan işlemler:
3 875 (23.74%)
En iyi işlem:
1 309.00 USD
En kötü işlem:
-2 056.32 USD
Brüt kâr:
110 523.26 USD (6 701 138 pips)
Brüt zarar:
-106 266.90 USD (6 638 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (151.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 951.15 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
55.68%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
7 963 (48.78%)
Satış işlemleri:
8 361 (51.22%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
8.88 USD
Ortalama zarar:
-27.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 211.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 838.71 USD (8)
Aylık büyüme:
13.46%
Yıllık tahmin:
163.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
259.23 USD
Maksimum:
15 222.54 USD (75.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.50% (15 222.54 USD)
Varlığa göre:
76.72% (7 980.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2739
GBPUSD 1966
AUDCAD 1683
EURUSD 982
GBPAUD 899
NZDCAD 851
EURAUD 757
AUDNZD 738
GBPCHF 665
EURCHF 579
AUDUSD 576
BTCUSD 511
EURCAD 453
EURGBP 418
USDCAD 372
GBPCAD 368
USDCHF 327
USDJPY 311
NZDUSD 158
AUDCHF 122
EURNZD 108
EURJPY 104
US30 103
CADCHF 101
CHFJPY 96
GBPJPY 91
XAUJPY 65
XAUAUD 64
ETHUSD 53
AUDJPY 39
XAUEUR 23
SUMMARY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD 4.3K
AUDCAD 5.3K
EURUSD 538
GBPAUD 1K
NZDCAD -724
EURAUD 491
AUDNZD -2.1K
GBPCHF -1.1K
EURCHF 105
AUDUSD -3.7K
BTCUSD -914
EURCAD -365
EURGBP 292
USDCAD -376
GBPCAD -323
USDCHF -115
USDJPY 73
NZDUSD -53
AUDCHF 75
EURNZD 164
EURJPY -168
US30 428
CADCHF -191
CHFJPY 101
GBPJPY -10
XAUJPY -469
XAUAUD 437
ETHUSD 7
AUDJPY 192
XAUEUR -316
SUMMARY -109
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 52K
GBPUSD -9.9K
AUDCAD 15K
EURUSD 24K
GBPAUD -1.4K
NZDCAD 5.1K
EURAUD 2.4K
AUDNZD -29K
GBPCHF -27K
EURCHF 11K
AUDUSD 4K
BTCUSD 66K
EURCAD -8.6K
EURGBP -5.2K
USDCAD -11K
GBPCAD -14K
USDCHF 2.6K
USDJPY 1.8K
NZDUSD -26K
AUDCHF 4.1K
EURNZD -348
EURJPY -8.8K
US30 -7.6K
CADCHF -4.5K
CHFJPY 21K
GBPJPY -8.3K
XAUJPY -2.9K
XAUAUD 4.8K
ETHUSD 5.4K
AUDJPY 8.1K
XAUEUR -1.1K
SUMMARY 0
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 309.00 USD
En kötü işlem: -2 056 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +151.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 211.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.18 × 447
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 300
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.81 × 83
ICMarketsSC-Live05
0.86 × 310
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.10 × 1015
121 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.29 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 13:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1373 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 19:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalper Zion
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
2.5K
USD
200
99%
16 324
76%
99%
1.04
0.26
USD
93%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.