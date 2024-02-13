SegnaliSezioni
Agoes Prio Utomo

Scalper Gamma

Agoes Prio Utomo
0 recensioni
Affidabilità
200 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 102%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 625
Profit Trade:
12 660 (76.15%)
Loss Trade:
3 965 (23.85%)
Best Trade:
1 306.25 USD
Worst Trade:
-1 471.77 USD
Profitto lordo:
101 551.20 USD (6 797 621 pips)
Perdita lorda:
-95 909.91 USD (6 733 907 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (98.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 784.99 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.95%
Massimo carico di deposito:
60.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
8 102 (48.73%)
Short Trade:
8 523 (51.27%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
8.02 USD
Perdita media:
-24.19 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-126.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 686.46 USD (6)
Crescita mensile:
11.96%
Previsione annuale:
145.12%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.92 USD
Massimale:
12 907.16 USD (71.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.01% (12 907.16 USD)
Per equità:
65.34% (4 008.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2737
GBPUSD 2097
AUDCAD 1729
EURUSD 986
GBPAUD 915
NZDCAD 865
EURAUD 756
AUDNZD 747
GBPCHF 683
EURCHF 582
AUDUSD 565
BTCUSD 511
EURCAD 460
EURGBP 427
GBPCAD 390
USDCAD 385
USDCHF 333
USDJPY 314
NZDUSD 159
AUDCHF 116
EURNZD 112
CADCHF 106
EURJPY 104
US30 104
CHFJPY 101
GBPJPY 93
XAUJPY 66
XAUAUD 65
ETHUSD 52
AUDJPY 38
XAUEUR 25
SUMMARY 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD 4.6K
AUDCAD 4K
EURUSD 354
GBPAUD 840
NZDCAD 1.3K
EURAUD -11
AUDNZD -1.8K
GBPCHF -1.1K
EURCHF 278
AUDUSD -3.6K
BTCUSD -759
EURCAD -372
EURGBP 215
GBPCAD -279
USDCAD -449
USDCHF -12
USDJPY 67
NZDUSD -80
AUDCHF 71
EURNZD 278
CADCHF -177
EURJPY -104
US30 419
CHFJPY 107
GBPJPY 31
XAUJPY -291
XAUAUD 334
ETHUSD 9
AUDJPY 233
XAUEUR -97
SUMMARY 39
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 49K
GBPUSD 1.6K
AUDCAD 19K
EURUSD 26K
GBPAUD -17K
NZDCAD 13K
EURAUD 745
AUDNZD -30K
GBPCHF -33K
EURCHF 17K
AUDUSD -2.9K
BTCUSD 61K
EURCAD -7.3K
EURGBP -6.1K
GBPCAD -14K
USDCAD -16K
USDCHF 3.2K
USDJPY 323
NZDUSD -33K
AUDCHF 3.7K
EURNZD 678
CADCHF -4.1K
EURJPY -8.5K
US30 46
CHFJPY 21K
GBPJPY -8.7K
XAUJPY -3.1K
XAUAUD 4.9K
ETHUSD 19K
AUDJPY 9.3K
XAUEUR -536
SUMMARY 0
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 306.25 USD
Worst Trade: -1 472 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +98.32 USD
Massima perdita consecutiva: -126.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Eightcap-Real
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.18 × 447
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 300
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.81 × 83
ICMarketsSC-Live05
0.86 × 310
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.10 × 1015
121 più
Non ci sono recensioni
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 13:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 17:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 10:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 03:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 12:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1256 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 07:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1249 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1241 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.