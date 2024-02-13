- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16 625
Profit Trade:
12 660 (76.15%)
Loss Trade:
3 965 (23.85%)
Best Trade:
1 306.25 USD
Worst Trade:
-1 471.77 USD
Profitto lordo:
101 551.20 USD (6 797 621 pips)
Perdita lorda:
-95 909.91 USD (6 733 907 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (98.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 784.99 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.95%
Massimo carico di deposito:
60.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
8 102 (48.73%)
Short Trade:
8 523 (51.27%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
8.02 USD
Perdita media:
-24.19 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-126.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 686.46 USD (6)
Crescita mensile:
11.96%
Previsione annuale:
145.12%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.92 USD
Massimale:
12 907.16 USD (71.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.01% (12 907.16 USD)
Per equità:
65.34% (4 008.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2737
|GBPUSD
|2097
|AUDCAD
|1729
|EURUSD
|986
|GBPAUD
|915
|NZDCAD
|865
|EURAUD
|756
|AUDNZD
|747
|GBPCHF
|683
|EURCHF
|582
|AUDUSD
|565
|BTCUSD
|511
|EURCAD
|460
|EURGBP
|427
|GBPCAD
|390
|USDCAD
|385
|USDCHF
|333
|USDJPY
|314
|NZDUSD
|159
|AUDCHF
|116
|EURNZD
|112
|CADCHF
|106
|EURJPY
|104
|US30
|104
|CHFJPY
|101
|GBPJPY
|93
|XAUJPY
|66
|XAUAUD
|65
|ETHUSD
|52
|AUDJPY
|38
|XAUEUR
|25
|SUMMARY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPUSD
|4.6K
|AUDCAD
|4K
|EURUSD
|354
|GBPAUD
|840
|NZDCAD
|1.3K
|EURAUD
|-11
|AUDNZD
|-1.8K
|GBPCHF
|-1.1K
|EURCHF
|278
|AUDUSD
|-3.6K
|BTCUSD
|-759
|EURCAD
|-372
|EURGBP
|215
|GBPCAD
|-279
|USDCAD
|-449
|USDCHF
|-12
|USDJPY
|67
|NZDUSD
|-80
|AUDCHF
|71
|EURNZD
|278
|CADCHF
|-177
|EURJPY
|-104
|US30
|419
|CHFJPY
|107
|GBPJPY
|31
|XAUJPY
|-291
|XAUAUD
|334
|ETHUSD
|9
|AUDJPY
|233
|XAUEUR
|-97
|SUMMARY
|39
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|49K
|GBPUSD
|1.6K
|AUDCAD
|19K
|EURUSD
|26K
|GBPAUD
|-17K
|NZDCAD
|13K
|EURAUD
|745
|AUDNZD
|-30K
|GBPCHF
|-33K
|EURCHF
|17K
|AUDUSD
|-2.9K
|BTCUSD
|61K
|EURCAD
|-7.3K
|EURGBP
|-6.1K
|GBPCAD
|-14K
|USDCAD
|-16K
|USDCHF
|3.2K
|USDJPY
|323
|NZDUSD
|-33K
|AUDCHF
|3.7K
|EURNZD
|678
|CADCHF
|-4.1K
|EURJPY
|-8.5K
|US30
|46
|CHFJPY
|21K
|GBPJPY
|-8.7K
|XAUJPY
|-3.1K
|XAUAUD
|4.9K
|ETHUSD
|19K
|AUDJPY
|9.3K
|XAUEUR
|-536
|SUMMARY
|0
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.18 × 447
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 300
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live33
|0.81 × 83
|
ICMarketsSC-Live05
|0.86 × 310
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live09
|0.92 × 253
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|1.10 × 1015
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
102%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
200
99%
16 625
76%
99%
1.05
0.34
USD
USD
91%
1:500