Smart Forex Lab.

True Range MT4 FBS

Smart Forex Lab.
0 inceleme
Güvenilirlik
109 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 35%
FBS-Real-11
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
770
Kârla kapanan işlemler:
616 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (20.00%)
En iyi işlem:
31.73 USD
En kötü işlem:
-25.89 USD
Brüt kâr:
1 430.44 USD (111 139 pips)
Brüt zarar:
-432.43 USD (35 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (38.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.36 USD (15)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
24.64%
Maks. mevduat yükü:
9.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.87
Alış işlemleri:
347 (45.06%)
Satış işlemleri:
423 (54.94%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
2.32 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-37.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.77 USD (2)
Aylık büyüme:
2.35%
Yıllık tahmin:
29.68%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
84.07 USD (5.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.15% (84.07 USD)
Varlığa göre:
12.55% (171.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 767
archived 2
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 959
archived 40
XAUUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 76K
archived 0
XAUUSD -50
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.73 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-6
0.00 × 14
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 286
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.25 × 53
Fyntura-Demo
1.27 × 45
EightcapLtd-Real-4
1.35 × 17
UltimaMarkets-Live
1.66 × 38
Pepperstone-Edge04
1.84 × 176
DecodeGlobalLtd-Main Server
1.84 × 108
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Exness-Real33
2.28 × 327
RoboForex-ECN-2
2.40 × 5
RoboForex-ProCent-5
3.07 × 968
VantageInternational-Demo
3.24 × 17
Alpari-ECN1
3.50 × 2
FXCL-Main2
4.88 × 169
TradeMaxGlobal-Live9
7.79 × 188
XMGlobal-Real 24
8.15 × 46
STARTRADERINTL-Live
9.00 × 1
1 daha fazla...
Powered by True Range Pro expert advisor


Links


How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial
İnceleme yok
2025.07.31 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 12:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 06:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 12:34
No swaps are charged
2025.05.14 12:34
No swaps are charged
2025.05.14 11:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.