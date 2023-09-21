Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-6 0.00 × 14 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.19 × 286 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 2 Alpari-Pro.ECN2 1.25 × 53 Fyntura-Demo 1.27 × 45 EightcapLtd-Real-4 1.35 × 17 UltimaMarkets-Live 1.66 × 38 Pepperstone-Edge04 1.84 × 176 DecodeGlobalLtd-Main Server 1.84 × 108 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Exness-Real33 2.28 × 327 RoboForex-ECN-2 2.40 × 5 RoboForex-ProCent-5 3.07 × 968 VantageInternational-Demo 3.24 × 17 Alpari-ECN1 3.50 × 2 FXCL-Main2 4.88 × 169 TradeMaxGlobal-Live9 7.79 × 188 XMGlobal-Real 24 8.15 × 46 STARTRADERINTL-Live 9.00 × 1 1 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou