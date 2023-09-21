SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / True Range MT4 FBS
True Range MT4 FBS

Smart Forex Lab.
0 recensioni
Affidabilità
109 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 35%
FBS-Real-11
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
770
Profit Trade:
616 (80.00%)
Loss Trade:
154 (20.00%)
Best Trade:
31.73 USD
Worst Trade:
-25.89 USD
Profitto lordo:
1 430.44 USD (111 139 pips)
Perdita lorda:
-432.43 USD (35 746 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (38.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.36 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
24.64%
Massimo carico di deposito:
9.29%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.87
Long Trade:
347 (45.06%)
Short Trade:
423 (54.94%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-37.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.77 USD (2)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
84.07 USD (5.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.15% (84.07 USD)
Per equità:
12.55% (171.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 767
archived 2
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 959
archived 40
XAUUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 76K
archived 0
XAUUSD -50
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.73 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.36 USD
Massima perdita consecutiva: -37.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-6
0.00 × 14
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 286
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.25 × 53
Fyntura-Demo
1.27 × 45
EightcapLtd-Real-4
1.35 × 17
UltimaMarkets-Live
1.66 × 38
Pepperstone-Edge04
1.84 × 176
DecodeGlobalLtd-Main Server
1.84 × 108
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Exness-Real33
2.28 × 327
RoboForex-ECN-2
2.40 × 5
RoboForex-ProCent-5
3.07 × 968
VantageInternational-Demo
3.24 × 17
Alpari-ECN1
3.50 × 2
FXCL-Main2
4.88 × 169
TradeMaxGlobal-Live9
7.79 × 188
XMGlobal-Real 24
8.15 × 46
STARTRADERINTL-Live
9.00 × 1
1 più
Powered by True Range Pro expert advisor


Links


How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
True Range MT4 FBS
30USD al mese
35%
1
0
USD
3.4K
USD
109
99%
770
80%
25%
3.30
1.30
USD
13%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.