- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
770
Profit Trade:
616 (80.00%)
Loss Trade:
154 (20.00%)
Best Trade:
31.73 USD
Worst Trade:
-25.89 USD
Profitto lordo:
1 430.44 USD (111 139 pips)
Perdita lorda:
-432.43 USD (35 746 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (38.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.36 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
24.64%
Massimo carico di deposito:
9.29%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.87
Long Trade:
347 (45.06%)
Short Trade:
423 (54.94%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-37.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.77 USD (2)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
84.07 USD (5.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.15% (84.07 USD)
Per equità:
12.55% (171.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|767
|archived
|2
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|959
|archived
|40
|XAUUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|76K
|archived
|0
|XAUUSD
|-50
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.73 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.36 USD
Massima perdita consecutiva: -37.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-6
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 286
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.25 × 53
|
Fyntura-Demo
|1.27 × 45
|
EightcapLtd-Real-4
|1.35 × 17
|
UltimaMarkets-Live
|1.66 × 38
|
Pepperstone-Edge04
|1.84 × 176
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|1.84 × 108
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Exness-Real33
|2.28 × 327
|
RoboForex-ECN-2
|2.40 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|3.07 × 968
|
VantageInternational-Demo
|3.24 × 17
|
Alpari-ECN1
|3.50 × 2
|
FXCL-Main2
|4.88 × 169
|
TradeMaxGlobal-Live9
|7.79 × 188
|
XMGlobal-Real 24
|8.15 × 46
|
STARTRADERINTL-Live
|9.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
35%
1
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
109
99%
770
80%
25%
3.30
1.30
USD
USD
13%
1:200