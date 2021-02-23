- Büyüme
İşlemler:
2 463
Kârla kapanan işlemler:
1 850 (75.11%)
Zararla kapanan işlemler:
613 (24.89%)
En iyi işlem:
431.37 USD
En kötü işlem:
-53.60 USD
Brüt kâr:
5 647.88 USD (555 737 pips)
Brüt zarar:
-4 782.16 USD (471 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (185.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
431.37 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
51.13%
Maks. mevduat yükü:
61.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
1 138 (46.20%)
Satış işlemleri:
1 325 (53.80%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
3.05 USD
Ortalama zarar:
-7.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-513.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-519.07 USD (25)
Aylık büyüme:
-16.98%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 070.84 USD (37.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.17% (1 070.84 USD)
Varlığa göre:
47.41% (710.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1257
|EURJPY
|337
|AUDNZD
|298
|AUDCAD
|188
|AUDCHF
|173
|AUDJPY
|112
|CADCHF
|97
|profit
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|312
|EURJPY
|-84
|AUDNZD
|-171
|AUDCAD
|267
|AUDCHF
|-174
|AUDJPY
|82
|CADCHF
|203
|profit
|431
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|37K
|EURJPY
|-8.9K
|AUDNZD
|-11K
|AUDCAD
|40K
|AUDCHF
|-9.7K
|AUDJPY
|17K
|CADCHF
|24K
|profit
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +431.37 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +185.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -513.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 34
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
GrintaInvest-Real
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 3
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 76
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 16
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
FreshForex-Real
|0.00 × 6
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
KTM-Live
|0.00 × 43
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
WorldCapitalGroup-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 72
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
Features
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial
- Expert: True Range P MT4 EA, FX Rover P MT4 EA
- Strategy: scalping, grid
- Risk: medium
- Backtested: Weltrade in 2010-2020
Recommendations
- Time: GMT+3 / GMT+2 (summer / winter)
- Leverage: 1:100+
- Min balance: $1000
- Account: Forex Chief Direct FX, IC Markets Raw Spread, Tickmill Pro, Weltrade Pro
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
240
99%
2 463
75%
51%
1.18
0.35
USD
USD
47%
1:100