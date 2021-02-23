SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The Euphoria
The Euphoria

Smart Forex Lab.
0 inceleme
Güvenilirlik
240 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 69%
Weltrade-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 463
Kârla kapanan işlemler:
1 850 (75.11%)
Zararla kapanan işlemler:
613 (24.89%)
En iyi işlem:
431.37 USD
En kötü işlem:
-53.60 USD
Brüt kâr:
5 647.88 USD (555 737 pips)
Brüt zarar:
-4 782.16 USD (471 440 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (185.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
431.37 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
51.13%
Maks. mevduat yükü:
61.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
1 138 (46.20%)
Satış işlemleri:
1 325 (53.80%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
3.05 USD
Ortalama zarar:
-7.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-513.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-519.07 USD (25)
Aylık büyüme:
-16.98%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 070.84 USD (37.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.17% (1 070.84 USD)
Varlığa göre:
47.41% (710.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1257
EURJPY 337
AUDNZD 298
AUDCAD 188
AUDCHF 173
AUDJPY 112
CADCHF 97
profit 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 312
EURJPY -84
AUDNZD -171
AUDCAD 267
AUDCHF -174
AUDJPY 82
CADCHF 203
profit 431
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 37K
EURJPY -8.9K
AUDNZD -11K
AUDCAD 40K
AUDCHF -9.7K
AUDJPY 17K
CADCHF 24K
profit 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +431.37 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +185.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -513.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 34
Swissinv24-Main
0.00 × 2
GrintaInvest-Real
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 3
GoTLimited-Live
0.00 × 7
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 76
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.00 × 16
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
FreshForex-Real
0.00 × 6
IVMarkets-Live
0.00 × 10
KTM-Live
0.00 × 43
Osprey-Live
0.00 × 12
SageFx-Live
0.00 × 11
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
WorldCapitalGroup-Real
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 72
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real6
0.00 × 8
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial
İnceleme yok
2025.05.15 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 20:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.03 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.27 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 05:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.14 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.26 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.26 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.20 21:57
Share of days for 80% of growth is too low
2022.07.01 10:37
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:100 - 1:500
2022.07.01 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.29 05:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.05.18 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.05.15 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.05.03 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.