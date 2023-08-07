- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
256
Kârla kapanan işlemler:
188 (73.43%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (26.56%)
En iyi işlem:
74.99 USD
En kötü işlem:
-25.78 USD
Brüt kâr:
2 079.88 USD (78 154 pips)
Brüt zarar:
-320.41 USD (16 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (131.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.88 USD (13)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
97.73%
Maks. mevduat yükü:
8.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
48.26
Alış işlemleri:
140 (54.69%)
Satış işlemleri:
116 (45.31%)
Kâr faktörü:
6.49
Beklenen getiri:
6.87 USD
Ortalama kâr:
11.06 USD
Ortalama zarar:
-4.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.46 USD (2)
Aylık büyüme:
2.14%
Yıllık tahmin:
26.01%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36.46 USD (0.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.86% (29.97 USD)
Varlığa göre:
31.42% (1 160.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|67
|NZDUSD
|50
|USDCAD
|38
|GBPCHF
|27
|archived
|21
|AUDNZD
|21
|NZDCAD
|17
|CADCHF
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|354
|NZDUSD
|331
|USDCAD
|100
|GBPCHF
|109
|archived
|567
|AUDNZD
|66
|NZDCAD
|89
|CADCHF
|144
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|19K
|NZDUSD
|12K
|USDCAD
|6.5K
|GBPCHF
|9.4K
|archived
|0
|AUDNZD
|5.5K
|NZDCAD
|4.4K
|CADCHF
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.99 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +131.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 21
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
59%
1
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
113
91%
256
73%
98%
6.49
6.87
USD
USD
31%
1:500