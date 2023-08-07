SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Monk Most Symbols Crosses zr001
Nestor Alejandro Chiariello

Monk Most Symbols Crosses zr001

Nestor Alejandro Chiariello
0 inceleme
Güvenilirlik
113 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 59%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
256
Kârla kapanan işlemler:
188 (73.43%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (26.56%)
En iyi işlem:
74.99 USD
En kötü işlem:
-25.78 USD
Brüt kâr:
2 079.88 USD (78 154 pips)
Brüt zarar:
-320.41 USD (16 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (131.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.88 USD (13)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
97.73%
Maks. mevduat yükü:
8.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
48.26
Alış işlemleri:
140 (54.69%)
Satış işlemleri:
116 (45.31%)
Kâr faktörü:
6.49
Beklenen getiri:
6.87 USD
Ortalama kâr:
11.06 USD
Ortalama zarar:
-4.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.46 USD (2)
Aylık büyüme:
2.14%
Yıllık tahmin:
26.01%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36.46 USD (0.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.86% (29.97 USD)
Varlığa göre:
31.42% (1 160.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 67
NZDUSD 50
USDCAD 38
GBPCHF 27
archived 21
AUDNZD 21
NZDCAD 17
CADCHF 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 354
NZDUSD 331
USDCAD 100
GBPCHF 109
archived 567
AUDNZD 66
NZDCAD 89
CADCHF 144
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 19K
NZDUSD 12K
USDCAD 6.5K
GBPCHF 9.4K
archived 0
AUDNZD 5.5K
NZDCAD 4.4K
CADCHF 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.99 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +131.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ATFXGM8-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
UAG-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 21
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 2
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
153 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 03:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.05 07:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 23:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 13:13
Share of trading days is too low
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 23:41
Share of trading days is too low
2025.05.20 22:14
Share of trading days is too low
2024.12.31 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
