Nestor Alejandro Chiariello

Monk Most Symbols Crosses zr001

Nestor Alejandro Chiariello
0 avis
Fiabilité
113 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 59%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
256
Bénéfice trades:
188 (73.43%)
Perte trades:
68 (26.56%)
Meilleure transaction:
74.99 USD
Pire transaction:
-25.78 USD
Bénéfice brut:
2 079.88 USD (78 154 pips)
Perte brute:
-320.41 USD (16 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (131.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
156.88 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.60
Activité de trading:
97.73%
Charge de dépôt maximale:
8.64%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
48.26
Longs trades:
140 (54.69%)
Courts trades:
116 (45.31%)
Facteur de profit:
6.49
Rendement attendu:
6.87 USD
Bénéfice moyen:
11.06 USD
Perte moyenne:
-4.71 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-29.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.46 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.14%
Prévision annuelle:
26.01%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
36.46 USD (0.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.86% (29.97 USD)
Par fonds propres:
31.42% (1 160.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 67
NZDUSD 50
USDCAD 38
GBPCHF 27
archived 21
AUDNZD 21
NZDCAD 17
CADCHF 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 354
NZDUSD 331
USDCAD 100
GBPCHF 109
archived 567
AUDNZD 66
NZDCAD 89
CADCHF 144
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 19K
NZDUSD 12K
USDCAD 6.5K
GBPCHF 9.4K
archived 0
AUDNZD 5.5K
NZDCAD 4.4K
CADCHF 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.99 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +131.94 USD
Perte consécutive maximale: -29.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ATFXGM8-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
UAG-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 21
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 2
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
153 plus...
Aucun avis
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 03:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.05 07:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 23:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 13:13
Share of trading days is too low
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 23:41
Share of trading days is too low
2025.05.20 22:14
Share of trading days is too low
2024.12.31 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.