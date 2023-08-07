- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
256
Profit Trade:
188 (73.43%)
Loss Trade:
68 (26.56%)
Best Trade:
74.99 USD
Worst Trade:
-25.78 USD
Profitto lordo:
2 079.88 USD (78 154 pips)
Perdita lorda:
-320.41 USD (16 671 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (131.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.88 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
97.73%
Massimo carico di deposito:
8.64%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
48.26
Long Trade:
140 (54.69%)
Short Trade:
116 (45.31%)
Fattore di profitto:
6.49
Profitto previsto:
6.87 USD
Profitto medio:
11.06 USD
Perdita media:
-4.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.46 USD (2)
Crescita mensile:
2.14%
Previsione annuale:
26.01%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.46 USD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.86% (29.97 USD)
Per equità:
31.42% (1 160.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|67
|NZDUSD
|50
|USDCAD
|38
|GBPCHF
|27
|archived
|21
|AUDNZD
|21
|NZDCAD
|17
|CADCHF
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|354
|NZDUSD
|331
|USDCAD
|100
|GBPCHF
|109
|archived
|567
|AUDNZD
|66
|NZDCAD
|89
|CADCHF
|144
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|19K
|NZDUSD
|12K
|USDCAD
|6.5K
|GBPCHF
|9.4K
|archived
|0
|AUDNZD
|5.5K
|NZDCAD
|4.4K
|CADCHF
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.99 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +131.94 USD
Massima perdita consecutiva: -29.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 21
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
