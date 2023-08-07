SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Monk Most Symbols Crosses zr001
Nestor Alejandro Chiariello

Monk Most Symbols Crosses zr001

Nestor Alejandro Chiariello
0 recensioni
Affidabilità
113 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 59%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
256
Profit Trade:
188 (73.43%)
Loss Trade:
68 (26.56%)
Best Trade:
74.99 USD
Worst Trade:
-25.78 USD
Profitto lordo:
2 079.88 USD (78 154 pips)
Perdita lorda:
-320.41 USD (16 671 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (131.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.88 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
97.73%
Massimo carico di deposito:
8.64%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
48.26
Long Trade:
140 (54.69%)
Short Trade:
116 (45.31%)
Fattore di profitto:
6.49
Profitto previsto:
6.87 USD
Profitto medio:
11.06 USD
Perdita media:
-4.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.46 USD (2)
Crescita mensile:
2.14%
Previsione annuale:
26.01%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.46 USD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.86% (29.97 USD)
Per equità:
31.42% (1 160.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 67
NZDUSD 50
USDCAD 38
GBPCHF 27
archived 21
AUDNZD 21
NZDCAD 17
CADCHF 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 354
NZDUSD 331
USDCAD 100
GBPCHF 109
archived 567
AUDNZD 66
NZDCAD 89
CADCHF 144
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 19K
NZDUSD 12K
USDCAD 6.5K
GBPCHF 9.4K
archived 0
AUDNZD 5.5K
NZDCAD 4.4K
CADCHF 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.99 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +131.94 USD
Massima perdita consecutiva: -29.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ATFXGM8-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
UAG-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 21
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 2
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
153 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 03:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.05 07:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 23:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 13:13
Share of trading days is too low
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 23:41
Share of trading days is too low
2025.05.20 22:14
Share of trading days is too low
2024.12.31 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.21 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Monk Most Symbols Crosses zr001
30USD al mese
59%
1
0
USD
4.8K
USD
113
91%
256
73%
98%
6.49
6.87
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.