- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
300
Gewinntrades:
217 (72.33%)
Verlusttrades:
83 (27.67%)
Bester Trade:
74.99 USD
Schlechtester Trade:
-25.78 USD
Bruttoprofit:
2 425.10 USD (91 419 pips)
Bruttoverlust:
-427.26 USD (20 881 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (131.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
156.88 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.57
Trading-Aktivität:
97.73%
Max deposit load:
8.64%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
54.80
Long-Positionen:
168 (56.00%)
Short-Positionen:
132 (44.00%)
Profit-Faktor:
5.68
Mathematische Gewinnerwartung:
6.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-29.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.46 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.57%
Jahresprognose:
6.87%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
36.46 USD (0.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.86% (29.97 USD)
Kapital:
31.42% (1 160.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|NZDUSD
|61
|USDCAD
|47
|GBPCHF
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|archived
|21
|CADCHF
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|386
|NZDUSD
|388
|USDCAD
|129
|GBPCHF
|122
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|128
|archived
|567
|CADCHF
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDUSD
|12K
|USDCAD
|8K
|GBPCHF
|11K
|AUDNZD
|8.6K
|NZDCAD
|5.6K
|archived
|0
|CADCHF
|7.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +74.99 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +131.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 28
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
