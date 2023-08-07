SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Monk Most Symbols Crosses zr001
Nestor Alejandro Chiariello

Monk Most Symbols Crosses zr001

Nestor Alejandro Chiariello
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
128 Wochen
1 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 67%
FBS-Real-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
300
Gewinntrades:
217 (72.33%)
Verlusttrades:
83 (27.67%)
Bester Trade:
74.99 USD
Schlechtester Trade:
-25.78 USD
Bruttoprofit:
2 425.10 USD (91 419 pips)
Bruttoverlust:
-427.26 USD (20 881 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (131.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
156.88 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.57
Trading-Aktivität:
97.73%
Max deposit load:
8.64%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
54.80
Long-Positionen:
168 (56.00%)
Short-Positionen:
132 (44.00%)
Profit-Faktor:
5.68
Mathematische Gewinnerwartung:
6.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-29.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.46 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.57%
Jahresprognose:
6.87%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
36.46 USD (0.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.86% (29.97 USD)
Kapital:
31.42% (1 160.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 73
NZDUSD 61
USDCAD 47
GBPCHF 30
AUDNZD 28
NZDCAD 23
archived 21
CADCHF 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 386
NZDUSD 388
USDCAD 129
GBPCHF 122
AUDNZD 118
NZDCAD 128
archived 567
CADCHF 160
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 20K
NZDUSD 12K
USDCAD 8K
GBPCHF 11K
AUDNZD 8.6K
NZDCAD 5.6K
archived 0
CADCHF 7.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +74.99 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +131.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ATFXGM8-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
UAG-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 28
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 2
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
noch 153 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Buy Product 
https://www.mql5.com/en/market/product/94710
Keine Bewertungen
2026.01.10 15:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 03:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Monk Most Symbols Crosses zr001
30 USD pro Monat
67%
1
0
USD
5K
USD
128
93%
300
72%
98%
5.67
6.66
USD
31%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.