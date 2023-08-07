- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
300
利益トレード:
217 (72.33%)
損失トレード:
83 (27.67%)
ベストトレード:
74.99 USD
最悪のトレード:
-25.78 USD
総利益:
2 425.10 USD (91 419 pips)
総損失:
-427.26 USD (20 881 pips)
最大連続の勝ち:
14 (131.94 USD)
最大連続利益:
156.88 USD (13)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
97.73%
最大入金額:
8.64%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
54.80
長いトレード:
168 (56.00%)
短いトレード:
132 (44.00%)
プロフィットファクター:
5.68
期待されたペイオフ:
6.66 USD
平均利益:
11.18 USD
平均損失:
-5.15 USD
最大連続の負け:
3 (-29.97 USD)
最大連続損失:
-36.46 USD (2)
月間成長:
0.57%
年間予想:
6.87%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
36.46 USD (0.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.86% (29.97 USD)
エクイティによる:
31.42% (1 160.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|NZDUSD
|61
|USDCAD
|47
|GBPCHF
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|archived
|21
|CADCHF
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|386
|NZDUSD
|388
|USDCAD
|129
|GBPCHF
|122
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|128
|archived
|567
|CADCHF
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDUSD
|12K
|USDCAD
|8K
|GBPCHF
|11K
|AUDNZD
|8.6K
|NZDCAD
|5.6K
|archived
|0
|CADCHF
|7.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +74.99 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +131.94 USD
最大連続損失: -29.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 28
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
