シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Monk Most Symbols Crosses zr001
Nestor Alejandro Chiariello

Monk Most Symbols Crosses zr001

Nestor Alejandro Chiariello
レビュー0件
信頼性
128週間
1 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 67%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
300
利益トレード:
217 (72.33%)
損失トレード:
83 (27.67%)
ベストトレード:
74.99 USD
最悪のトレード:
-25.78 USD
総利益:
2 425.10 USD (91 419 pips)
総損失:
-427.26 USD (20 881 pips)
最大連続の勝ち:
14 (131.94 USD)
最大連続利益:
156.88 USD (13)
シャープレシオ:
0.57
取引アクティビティ:
97.73%
最大入金額:
8.64%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
54.80
長いトレード:
168 (56.00%)
短いトレード:
132 (44.00%)
プロフィットファクター:
5.68
期待されたペイオフ:
6.66 USD
平均利益:
11.18 USD
平均損失:
-5.15 USD
最大連続の負け:
3 (-29.97 USD)
最大連続損失:
-36.46 USD (2)
月間成長:
0.57%
年間予想:
6.87%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
36.46 USD (0.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.86% (29.97 USD)
エクイティによる:
31.42% (1 160.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 73
NZDUSD 61
USDCAD 47
GBPCHF 30
AUDNZD 28
NZDCAD 23
archived 21
CADCHF 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 386
NZDUSD 388
USDCAD 129
GBPCHF 122
AUDNZD 118
NZDCAD 128
archived 567
CADCHF 160
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 20K
NZDUSD 12K
USDCAD 8K
GBPCHF 11K
AUDNZD 8.6K
NZDCAD 5.6K
archived 0
CADCHF 7.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +74.99 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +131.94 USD
最大連続損失: -29.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Monk Most Symbols Crosses zr001
30 USD/月
67%
1
0
USD
5K
USD
128
93%
300
72%
98%
5.67
6.66
USD
31%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください