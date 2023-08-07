- 자본
- 축소
트레이드:
300
이익 거래:
217 (72.33%)
손실 거래:
83 (27.67%)
최고의 거래:
74.99 USD
최악의 거래:
-25.78 USD
총 수익:
2 425.10 USD (91 419 pips)
총 손실:
-427.26 USD (20 881 pips)
연속 최대 이익:
14 (131.94 USD)
연속 최대 이익:
156.88 USD (13)
샤프 비율:
0.57
거래 활동:
97.73%
최대 입금량:
8.64%
최근 거래:
11 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
54.80
롱(주식매수):
168 (56.00%)
숏(주식차입매도):
132 (44.00%)
수익 요인:
5.68
기대수익:
6.66 USD
평균 이익:
11.18 USD
평균 손실:
-5.15 USD
연속 최대 손실:
3 (-29.97 USD)
연속 최대 손실:
-36.46 USD (2)
월별 성장률:
0.57%
연간 예측:
6.87%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
36.46 USD (0.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.86% (29.97 USD)
자본금별:
31.42% (1 160.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|NZDUSD
|61
|USDCAD
|47
|GBPCHF
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|archived
|21
|CADCHF
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|386
|NZDUSD
|388
|USDCAD
|129
|GBPCHF
|122
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|128
|archived
|567
|CADCHF
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDUSD
|12K
|USDCAD
|8K
|GBPCHF
|11K
|AUDNZD
|8.6K
|NZDCAD
|5.6K
|archived
|0
|CADCHF
|7.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +74.99 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +131.94 USD
연속 최대 손실: -29.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 28
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
