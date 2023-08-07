СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Monk Most Symbols Crosses zr001
Nestor Alejandro Chiariello

Monk Most Symbols Crosses zr001

Nestor Alejandro Chiariello
0 отзывов
Надежность
128 недель
1 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 67%
FBS-Real-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
300
Прибыльных трейдов:
217 (72.33%)
Убыточных трейдов:
83 (27.67%)
Лучший трейд:
74.99 USD
Худший трейд:
-25.78 USD
Общая прибыль:
2 425.10 USD (91 419 pips)
Общий убыток:
-427.26 USD (20 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (131.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
156.88 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
97.73%
Макс. загрузка депозита:
8.64%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
54.80
Длинных трейдов:
168 (56.00%)
Коротких трейдов:
132 (44.00%)
Профит фактор:
5.68
Мат. ожидание:
6.66 USD
Средняя прибыль:
11.18 USD
Средний убыток:
-5.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.46 USD (2)
Прирост в месяц:
0.57%
Годовой прогноз:
6.87%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
36.46 USD (0.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.86% (29.97 USD)
По эквити:
31.42% (1 160.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 73
NZDUSD 61
USDCAD 47
GBPCHF 30
AUDNZD 28
NZDCAD 23
archived 21
CADCHF 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 386
NZDUSD 388
USDCAD 129
GBPCHF 122
AUDNZD 118
NZDCAD 128
archived 567
CADCHF 160
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 20K
NZDUSD 12K
USDCAD 8K
GBPCHF 11K
AUDNZD 8.6K
NZDCAD 5.6K
archived 0
CADCHF 7.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.99 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +131.94 USD
Макс. убыток в серии: -29.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ATFXGM8-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
UAG-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 28
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 2
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
еще 153...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Buy Product 
https://www.mql5.com/en/market/product/94710
Нет отзывов
2026.01.10 15:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 03:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Monk Most Symbols Crosses zr001
30 USD в месяц
67%
1
0
USD
5K
USD
128
93%
300
72%
98%
5.67
6.66
USD
31%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.