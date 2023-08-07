- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
300
Прибыльных трейдов:
217 (72.33%)
Убыточных трейдов:
83 (27.67%)
Лучший трейд:
74.99 USD
Худший трейд:
-25.78 USD
Общая прибыль:
2 425.10 USD (91 419 pips)
Общий убыток:
-427.26 USD (20 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (131.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
156.88 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
97.73%
Макс. загрузка депозита:
8.64%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
54.80
Длинных трейдов:
168 (56.00%)
Коротких трейдов:
132 (44.00%)
Профит фактор:
5.68
Мат. ожидание:
6.66 USD
Средняя прибыль:
11.18 USD
Средний убыток:
-5.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.46 USD (2)
Прирост в месяц:
0.57%
Годовой прогноз:
6.87%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
36.46 USD (0.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.86% (29.97 USD)
По эквити:
31.42% (1 160.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|NZDUSD
|61
|USDCAD
|47
|GBPCHF
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|archived
|21
|CADCHF
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|386
|NZDUSD
|388
|USDCAD
|129
|GBPCHF
|122
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|128
|archived
|567
|CADCHF
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDUSD
|12K
|USDCAD
|8K
|GBPCHF
|11K
|AUDNZD
|8.6K
|NZDCAD
|5.6K
|archived
|0
|CADCHF
|7.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.99 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +131.94 USD
Макс. убыток в серии: -29.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 28
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
