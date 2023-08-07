- 成长
交易:
300
盈利交易:
217 (72.33%)
亏损交易:
83 (27.67%)
最好交易:
74.99 USD
最差交易:
-25.78 USD
毛利:
2 425.10 USD (91 419 pips)
毛利亏损:
-427.26 USD (20 881 pips)
最大连续赢利:
14 (131.94 USD)
最大连续盈利:
156.88 USD (13)
夏普比率:
0.57
交易活动:
97.73%
最大入金加载:
8.64%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 天
采收率:
54.80
长期交易:
168 (56.00%)
短期交易:
132 (44.00%)
利润因子:
5.68
预期回报:
6.66 USD
平均利润:
11.18 USD
平均损失:
-5.15 USD
最大连续失误:
3 (-29.97 USD)
最大连续亏损:
-36.46 USD (2)
每月增长:
0.57%
年度预测:
6.87%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
36.46 USD (0.81%)
相对跌幅:
结余:
0.86% (29.97 USD)
净值:
31.42% (1 160.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|NZDUSD
|61
|USDCAD
|47
|GBPCHF
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|archived
|21
|CADCHF
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|386
|NZDUSD
|388
|USDCAD
|129
|GBPCHF
|122
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|128
|archived
|567
|CADCHF
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDUSD
|12K
|USDCAD
|8K
|GBPCHF
|11K
|AUDNZD
|8.6K
|NZDCAD
|5.6K
|archived
|0
|CADCHF
|7.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.99 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +131.94 USD
最大连续亏损: -29.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 28
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
