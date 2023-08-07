- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
300
Transacciones Rentables:
217 (72.33%)
Transacciones Irrentables:
83 (27.67%)
Mejor transacción:
74.99 USD
Peor transacción:
-25.78 USD
Beneficio Bruto:
2 425.10 USD (91 419 pips)
Pérdidas Brutas:
-427.26 USD (20 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (131.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
156.88 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.57
Actividad comercial:
97.73%
Carga máxima del depósito:
8.64%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
54.80
Transacciones Largas:
168 (56.00%)
Transacciones Cortas:
132 (44.00%)
Factor de Beneficio:
5.68
Beneficio Esperado:
6.66 USD
Beneficio medio:
11.18 USD
Pérdidas medias:
-5.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-29.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.46 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.57%
Pronóstico anual:
6.87%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
36.46 USD (0.81%)
Reducción relativa:
De balance:
0.86% (29.97 USD)
De fondos:
31.42% (1 160.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|NZDUSD
|61
|USDCAD
|47
|GBPCHF
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|archived
|21
|CADCHF
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|386
|NZDUSD
|388
|USDCAD
|129
|GBPCHF
|122
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|128
|archived
|567
|CADCHF
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDUSD
|12K
|USDCAD
|8K
|GBPCHF
|11K
|AUDNZD
|8.6K
|NZDCAD
|5.6K
|archived
|0
|CADCHF
|7.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +74.99 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +131.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 28
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
otros 153...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
