Señales / MetaTrader 4 / Monk Most Symbols Crosses zr001
Nestor Alejandro Chiariello

Monk Most Symbols Crosses zr001

Nestor Alejandro Chiariello
0 comentarios
Fiabilidad
128 semanas
1 / 0 USD
incremento desde 2023 67%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
300
Transacciones Rentables:
217 (72.33%)
Transacciones Irrentables:
83 (27.67%)
Mejor transacción:
74.99 USD
Peor transacción:
-25.78 USD
Beneficio Bruto:
2 425.10 USD (91 419 pips)
Pérdidas Brutas:
-427.26 USD (20 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (131.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
156.88 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.57
Actividad comercial:
97.73%
Carga máxima del depósito:
8.64%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
54.80
Transacciones Largas:
168 (56.00%)
Transacciones Cortas:
132 (44.00%)
Factor de Beneficio:
5.68
Beneficio Esperado:
6.66 USD
Beneficio medio:
11.18 USD
Pérdidas medias:
-5.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-29.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.46 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.57%
Pronóstico anual:
6.87%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
36.46 USD (0.81%)
Reducción relativa:
De balance:
0.86% (29.97 USD)
De fondos:
31.42% (1 160.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 73
NZDUSD 61
USDCAD 47
GBPCHF 30
AUDNZD 28
NZDCAD 23
archived 21
CADCHF 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 386
NZDUSD 388
USDCAD 129
GBPCHF 122
AUDNZD 118
NZDCAD 128
archived 567
CADCHF 160
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 20K
NZDUSD 12K
USDCAD 8K
GBPCHF 11K
AUDNZD 8.6K
NZDCAD 5.6K
archived 0
CADCHF 7.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +74.99 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +131.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ATFXGM8-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
UAG-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 28
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 2
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
otros 153...
2026.01.10 15:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 03:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
