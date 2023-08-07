SinaisSeções
Nestor Alejandro Chiariello

Monk Most Symbols Crosses zr001

Nestor Alejandro Chiariello
0 comentários
Confiabilidade
128 semanas
1 / 0 USD
crescimento desde 2023 67%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
300
Negociações com lucro:
217 (72.33%)
Negociações com perda:
83 (27.67%)
Melhor negociação:
74.99 USD
Pior negociação:
-25.78 USD
Lucro bruto:
2 425.10 USD (91 419 pips)
Perda bruta:
-427.26 USD (20 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (131.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
156.88 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.57
Atividade de negociação:
97.73%
Depósito máximo carregado:
8.64%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
54.80
Negociações longas:
168 (56.00%)
Negociações curtas:
132 (44.00%)
Fator de lucro:
5.68
Valor esperado:
6.66 USD
Lucro médio:
11.18 USD
Perda média:
-5.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-29.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.46 USD (2)
Crescimento mensal:
0.57%
Previsão anual:
6.87%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36.46 USD (0.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.86% (29.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.42% (1 160.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 73
NZDUSD 61
USDCAD 47
GBPCHF 30
AUDNZD 28
NZDCAD 23
archived 21
CADCHF 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 386
NZDUSD 388
USDCAD 129
GBPCHF 122
AUDNZD 118
NZDCAD 128
archived 567
CADCHF 160
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 20K
NZDUSD 12K
USDCAD 8K
GBPCHF 11K
AUDNZD 8.6K
NZDCAD 5.6K
archived 0
CADCHF 7.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +74.99 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +131.94 USD
Máxima perda consecutiva: -29.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ATFXGM8-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
UAG-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 28
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 2
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
153 mais ...
Sem comentários
2026.01.10 15:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 16:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of trading days is too low
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of trading days is too low
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 03:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
