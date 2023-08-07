- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
300
Negociações com lucro:
217 (72.33%)
Negociações com perda:
83 (27.67%)
Melhor negociação:
74.99 USD
Pior negociação:
-25.78 USD
Lucro bruto:
2 425.10 USD (91 419 pips)
Perda bruta:
-427.26 USD (20 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (131.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
156.88 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.57
Atividade de negociação:
97.73%
Depósito máximo carregado:
8.64%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
54.80
Negociações longas:
168 (56.00%)
Negociações curtas:
132 (44.00%)
Fator de lucro:
5.68
Valor esperado:
6.66 USD
Lucro médio:
11.18 USD
Perda média:
-5.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-29.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36.46 USD (2)
Crescimento mensal:
0.57%
Previsão anual:
6.87%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36.46 USD (0.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.86% (29.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.42% (1 160.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|73
|NZDUSD
|61
|USDCAD
|47
|GBPCHF
|30
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|archived
|21
|CADCHF
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|386
|NZDUSD
|388
|USDCAD
|129
|GBPCHF
|122
|AUDNZD
|118
|NZDCAD
|128
|archived
|567
|CADCHF
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDUSD
|12K
|USDCAD
|8K
|GBPCHF
|11K
|AUDNZD
|8.6K
|NZDCAD
|5.6K
|archived
|0
|CADCHF
|7.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +74.99 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +131.94 USD
Máxima perda consecutiva: -29.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 28
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
153 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Buy Product ✅
https://www.mql5.com/en/market/product/94710
https://www.mql5.com/en/market/product/94710
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
67%
1
0
USD
USD
5K
USD
USD
128
93%
300
72%
98%
5.67
6.66
USD
USD
31%
1:500