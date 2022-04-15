SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS eP V3 14230352
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 14230352

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
181 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 121%
XMGlobal-Real 13
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 457
Kârla kapanan işlemler:
896 (61.49%)
Zararla kapanan işlemler:
561 (38.50%)
En iyi işlem:
497.00 USD
En kötü işlem:
-246.54 USD
Brüt kâr:
7 866.13 USD (193 280 pips)
Brüt zarar:
-3 485.53 USD (153 964 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (77.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 913.50 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
60.14%
Maks. mevduat yükü:
60.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.90
Alış işlemleri:
700 (48.04%)
Satış işlemleri:
757 (51.96%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
3.01 USD
Ortalama kâr:
8.78 USD
Ortalama zarar:
-6.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 123.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 123.64 USD (10)
Aylık büyüme:
1.22%
Yıllık tahmin:
14.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
287.74 USD
Maksimum:
1 123.64 USD (9.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.05% (1 123.64 USD)
Varlığa göre:
68.37% (3 616.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 1455
GOLDmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 4.3K
GOLDmicro 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +497.00 USD
En kötü işlem: -247 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +77.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 123.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok



İnceleme yok
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 04:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.04.29 08:01
No swaps are charged on the signal account
2023.01.05 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.11.15 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 16:07
A large drawdown may occur on the account again
2022.11.15 14:34
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 12:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.06.21 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.05.04 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2022.05.03 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2022.05.03 07:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NS eP V3 14230352
Ayda 30 USD
121%
0
0
USD
2.5K
USD
181
99%
1 457
61%
60%
2.25
3.01
USD
68%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.