İşlemler:
1 457
Kârla kapanan işlemler:
896 (61.49%)
Zararla kapanan işlemler:
561 (38.50%)
En iyi işlem:
497.00 USD
En kötü işlem:
-246.54 USD
Brüt kâr:
7 866.13 USD (193 280 pips)
Brüt zarar:
-3 485.53 USD (153 964 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (77.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 913.50 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
60.14%
Maks. mevduat yükü:
60.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.90
Alış işlemleri:
700 (48.04%)
Satış işlemleri:
757 (51.96%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
3.01 USD
Ortalama kâr:
8.78 USD
Ortalama zarar:
-6.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 123.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 123.64 USD (10)
Aylık büyüme:
1.22%
Yıllık tahmin:
14.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
287.74 USD
Maksimum:
1 123.64 USD (9.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.05% (1 123.64 USD)
Varlığa göre:
68.37% (3 616.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1455
|GOLDmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDmicro
|4.3K
|GOLDmicro
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +497.00 USD
En kötü işlem: -247 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +77.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 123.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
