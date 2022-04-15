- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 457
Profit Trade:
896 (61.49%)
Loss Trade:
561 (38.50%)
Best Trade:
497.00 USD
Worst Trade:
-246.54 USD
Profitto lordo:
7 866.13 USD (193 280 pips)
Perdita lorda:
-3 485.53 USD (153 964 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (77.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 913.50 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
60.14%
Massimo carico di deposito:
60.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
700 (48.04%)
Short Trade:
757 (51.96%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
3.01 USD
Profitto medio:
8.78 USD
Perdita media:
-6.21 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 123.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 123.64 USD (10)
Crescita mensile:
1.81%
Previsione annuale:
21.94%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
287.74 USD
Massimale:
1 123.64 USD (9.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.05% (1 123.64 USD)
Per equità:
68.37% (3 616.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1455
|GOLDmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|4.3K
|GOLDmicro
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +497.00 USD
Worst Trade: -247 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +77.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 123.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
