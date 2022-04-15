SegnaliSezioni
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 14230352

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
181 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 121%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 457
Profit Trade:
896 (61.49%)
Loss Trade:
561 (38.50%)
Best Trade:
497.00 USD
Worst Trade:
-246.54 USD
Profitto lordo:
7 866.13 USD (193 280 pips)
Perdita lorda:
-3 485.53 USD (153 964 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (77.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 913.50 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
60.14%
Massimo carico di deposito:
60.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
700 (48.04%)
Short Trade:
757 (51.96%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
3.01 USD
Profitto medio:
8.78 USD
Perdita media:
-6.21 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 123.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 123.64 USD (10)
Crescita mensile:
1.81%
Previsione annuale:
21.94%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
287.74 USD
Massimale:
1 123.64 USD (9.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.05% (1 123.64 USD)
Per equità:
68.37% (3 616.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 1455
GOLDmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 4.3K
GOLDmicro 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +497.00 USD
Worst Trade: -247 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +77.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 123.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 04:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.04.29 08:01
No swaps are charged on the signal account
2023.01.05 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.11.15 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 16:07
A large drawdown may occur on the account again
2022.11.15 14:34
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 12:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.06.21 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.05.04 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2022.05.03 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2022.05.03 07:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NS eP V3 14230352
30USD al mese
121%
0
0
USD
2.5K
USD
181
99%
1 457
61%
60%
2.25
3.01
USD
68%
1:500
