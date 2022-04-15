- Incremento
Total de Trades:
1 513
Transacciones Rentables:
931 (61.53%)
Transacciones Irrentables:
582 (38.47%)
Mejor transacción:
497.00 USD
Peor transacción:
-246.54 USD
Beneficio Bruto:
8 127.77 USD (200 765 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (77.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 913.50 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
61.14%
Carga máxima del depósito:
60.68%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.02
Transacciones Largas:
730 (48.25%)
Transacciones Cortas:
783 (51.75%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
2.99 USD
Beneficio medio:
8.73 USD
Pérdidas medias:
-6.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 123.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 123.64 USD (10)
Crecimiento al mes:
5.83%
Pronóstico anual:
70.77%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
287.74 USD
Máxima:
1 123.64 USD (8.44%)
Reducción relativa:
De balance:
11.69% (1 123.64 USD)
De fondos:
68.37% (3 616.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1511
|GOLDmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSDmicro
|4.5K
|GOLDmicro
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
107%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
193
99%
1 513
61%
61%
2.25
2.99
USD
USD
68%
1:500