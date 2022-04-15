SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / NS eP V3 14230352
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 14230352

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
193 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 107%
XMGlobal-Real 13
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 513
Transacciones Rentables:
931 (61.53%)
Transacciones Irrentables:
582 (38.47%)
Mejor transacción:
497.00 USD
Peor transacción:
-246.54 USD
Beneficio Bruto:
8 127.77 USD (200 765 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (77.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 913.50 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
61.14%
Carga máxima del depósito:
60.68%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.02
Transacciones Largas:
730 (48.25%)
Transacciones Cortas:
783 (51.75%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
2.99 USD
Beneficio medio:
8.73 USD
Pérdidas medias:
-6.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 123.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 123.64 USD (10)
Crecimiento al mes:
5.83%
Pronóstico anual:
70.77%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
287.74 USD
Máxima:
1 123.64 USD (8.44%)
Reducción relativa:
De balance:
11.69% (1 123.64 USD)
De fondos:
68.37% (3 616.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSDmicro 1511
GOLDmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSDmicro 4.5K
GOLDmicro 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +497.00 USD
Peor transacción: -247 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +77.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 123.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos



No hay comentarios
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 04:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.04.29 08:01
No swaps are charged on the signal account
2023.01.05 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.11.15 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 16:07
A large drawdown may occur on the account again
2022.11.15 14:34
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 12:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.06.21 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.05.04 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
