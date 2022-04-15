シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NS eP V3 14230352
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 14230352

Wijanarko Putro Santoso
レビュー0件
信頼性
193週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 107%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 513
利益トレード:
931 (61.53%)
損失トレード:
582 (38.47%)
ベストトレード:
497.00 USD
最悪のトレード:
-246.54 USD
総利益:
8 127.77 USD (200 765 pips)
総損失:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
最大連続の勝ち:
13 (77.71 USD)
最大連続利益:
1 913.50 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
61.14%
最大入金額:
60.68%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.02
長いトレード:
730 (48.25%)
短いトレード:
783 (51.75%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
2.99 USD
平均利益:
8.73 USD
平均損失:
-6.20 USD
最大連続の負け:
10 (-1 123.64 USD)
最大連続損失:
-1 123.64 USD (10)
月間成長:
5.83%
年間予想:
70.77%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
287.74 USD
最大の:
1 123.64 USD (8.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.69% (1 123.64 USD)
エクイティによる:
68.37% (3 616.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSDmicro 1511
GOLDmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSDmicro 4.5K
GOLDmicro 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +497.00 USD
最悪のトレード: -247 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +77.71 USD
最大連続損失: -1 123.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません



レビューなし
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 04:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.04.29 08:01
No swaps are charged on the signal account
2023.01.05 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.11.15 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 16:07
A large drawdown may occur on the account again
2022.11.15 14:34
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 12:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.06.21 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.05.04 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください