- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 513
利益トレード:
931 (61.53%)
損失トレード:
582 (38.47%)
ベストトレード:
497.00 USD
最悪のトレード:
-246.54 USD
総利益:
8 127.77 USD (200 765 pips)
総損失:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
最大連続の勝ち:
13 (77.71 USD)
最大連続利益:
1 913.50 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
61.14%
最大入金額:
60.68%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.02
長いトレード:
730 (48.25%)
短いトレード:
783 (51.75%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
2.99 USD
平均利益:
8.73 USD
平均損失:
-6.20 USD
最大連続の負け:
10 (-1 123.64 USD)
最大連続損失:
-1 123.64 USD (10)
月間成長:
5.83%
年間予想:
70.77%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
287.74 USD
最大の:
1 123.64 USD (8.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.69% (1 123.64 USD)
エクイティによる:
68.37% (3 616.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1511
|GOLDmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDmicro
|4.5K
|GOLDmicro
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +497.00 USD
最悪のトレード: -247 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +77.71 USD
最大連続損失: -1 123.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
