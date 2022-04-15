- Прирост
Всего трейдов:
1 513
Прибыльных трейдов:
931 (61.53%)
Убыточных трейдов:
582 (38.47%)
Лучший трейд:
497.00 USD
Худший трейд:
-246.54 USD
Общая прибыль:
8 127.77 USD (200 765 pips)
Общий убыток:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (77.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 913.50 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
61.14%
Макс. загрузка депозита:
60.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.02
Длинных трейдов:
730 (48.25%)
Коротких трейдов:
783 (51.75%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
2.99 USD
Средняя прибыль:
8.73 USD
Средний убыток:
-6.20 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 123.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 123.64 USD (10)
Прирост в месяц:
5.83%
Годовой прогноз:
70.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
287.74 USD
Максимальная:
1 123.64 USD (8.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.69% (1 123.64 USD)
По эквити:
68.37% (3 616.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1511
|GOLDmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDmicro
|4.5K
|GOLDmicro
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +497.00 USD
Худший трейд: -247 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +77.71 USD
Макс. убыток в серии: -1 123.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
