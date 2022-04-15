СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS eP V3 14230352
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 14230352

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
193 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 107%
XMGlobal-Real 13
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 513
Прибыльных трейдов:
931 (61.53%)
Убыточных трейдов:
582 (38.47%)
Лучший трейд:
497.00 USD
Худший трейд:
-246.54 USD
Общая прибыль:
8 127.77 USD (200 765 pips)
Общий убыток:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (77.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 913.50 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
61.14%
Макс. загрузка депозита:
60.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.02
Длинных трейдов:
730 (48.25%)
Коротких трейдов:
783 (51.75%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
2.99 USD
Средняя прибыль:
8.73 USD
Средний убыток:
-6.20 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 123.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 123.64 USD (10)
Прирост в месяц:
5.83%
Годовой прогноз:
70.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
287.74 USD
Максимальная:
1 123.64 USD (8.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.69% (1 123.64 USD)
По эквити:
68.37% (3 616.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDmicro 1511
GOLDmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDmicro 4.5K
GOLDmicro 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +497.00 USD
Худший трейд: -247 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +77.71 USD
Макс. убыток в серии: -1 123.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных



Нет отзывов
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 04:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.04.29 08:01
No swaps are charged on the signal account
2023.01.05 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.11.15 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 16:07
A large drawdown may occur on the account again
2022.11.15 14:34
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 12:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.06.21 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.05.04 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS eP V3 14230352
30 USD в месяц
107%
0
0
USD
1.4K
USD
193
99%
1 513
61%
61%
2.25
2.99
USD
68%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.