Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 14230352

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
181 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 121%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 457
Bénéfice trades:
896 (61.49%)
Perte trades:
561 (38.50%)
Meilleure transaction:
497.00 USD
Pire transaction:
-246.54 USD
Bénéfice brut:
7 866.13 USD (193 280 pips)
Perte brute:
-3 485.53 USD (153 964 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (77.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 913.50 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
60.14%
Charge de dépôt maximale:
60.68%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.90
Longs trades:
700 (48.04%)
Courts trades:
757 (51.96%)
Facteur de profit:
2.26
Rendement attendu:
3.01 USD
Bénéfice moyen:
8.78 USD
Perte moyenne:
-6.21 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 123.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 123.64 USD (10)
Croissance mensuelle:
1.81%
Prévision annuelle:
21.94%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
287.74 USD
Maximal:
1 123.64 USD (9.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.05% (1 123.64 USD)
Par fonds propres:
68.37% (3 616.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDmicro 1455
GOLDmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 4.3K
GOLDmicro 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +497.00 USD
Pire transaction: -247 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +77.71 USD
Perte consécutive maximale: -1 123.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données



Aucun avis
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 04:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.04.29 08:01
No swaps are charged on the signal account
2023.01.05 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.11.15 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 16:07
A large drawdown may occur on the account again
2022.11.15 14:34
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 12:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.06.21 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.05.04 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2022.05.03 07:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2022.05.03 07:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NS eP V3 14230352
30 USD par mois
121%
0
0
USD
2.5K
USD
181
99%
1 457
61%
60%
2.25
3.01
USD
68%
1:500
Copier

