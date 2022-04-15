- 자본
- 축소
트레이드:
1 523
이익 거래:
937 (61.52%)
손실 거래:
586 (38.48%)
최고의 거래:
497.00 USD
최악의 거래:
-246.54 USD
총 수익:
8 144.44 USD (201 990 pips)
총 손실:
-3 611.06 USD (162 529 pips)
연속 최대 이익:
13 (77.71 USD)
연속 최대 이익:
1 913.50 USD (7)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
62.15%
최대 입금량:
60.68%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.03
롱(주식매수):
733 (48.13%)
숏(주식차입매도):
790 (51.87%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
2.98 USD
평균 이익:
8.69 USD
평균 손실:
-6.16 USD
연속 최대 손실:
10 (-1 123.64 USD)
연속 최대 손실:
-1 123.64 USD (10)
월별 성장률:
6.29%
연간 예측:
76.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
287.74 USD
최대한의:
1 123.64 USD (8.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.69% (1 123.64 USD)
자본금별:
68.37% (3 616.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1521
|GOLDmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSDmicro
|4.5K
|GOLDmicro
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +497.00 USD
최악의 거래: -247 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +77.71 USD
연속 최대 손실: -1 123.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
109%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
195
99%
1 523
61%
62%
2.25
2.98
USD
USD
68%
1:500