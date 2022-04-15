信号部分
信号 / MetaTrader 4 / NS eP V3 14230352
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 14230352

Wijanarko Putro Santoso
0条评论
可靠性
193
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 107%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 513
盈利交易:
931 (61.53%)
亏损交易:
582 (38.47%)
最好交易:
497.00 USD
最差交易:
-246.54 USD
毛利:
8 127.77 USD (200 765 pips)
毛利亏损:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
最大连续赢利:
13 (77.71 USD)
最大连续盈利:
1 913.50 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
61.14%
最大入金加载:
60.68%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.02
长期交易:
730 (48.25%)
短期交易:
783 (51.75%)
利润因子:
2.25
预期回报:
2.99 USD
平均利润:
8.73 USD
平均损失:
-6.20 USD
最大连续失误:
10 (-1 123.64 USD)
最大连续亏损:
-1 123.64 USD (10)
每月增长:
5.83%
年度预测:
70.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
287.74 USD
最大值:
1 123.64 USD (8.44%)
相对跌幅:
结余:
11.69% (1 123.64 USD)
净值:
68.37% (3 616.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSDmicro 1511
GOLDmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSDmicro 4.5K
GOLDmicro 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +497.00 USD
最差交易: -247 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +77.71 USD
最大连续亏损: -1 123.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据



没有评论
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 04:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.04.29 08:01
No swaps are charged on the signal account
2023.01.05 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.11.15 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 16:07
A large drawdown may occur on the account again
2022.11.15 14:34
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 12:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.06.21 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.05.04 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
