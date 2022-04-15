- 成长
交易:
1 513
盈利交易:
931 (61.53%)
亏损交易:
582 (38.47%)
最好交易:
497.00 USD
最差交易:
-246.54 USD
毛利:
8 127.77 USD (200 765 pips)
毛利亏损:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
最大连续赢利:
13 (77.71 USD)
最大连续盈利:
1 913.50 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
61.14%
最大入金加载:
60.68%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.02
长期交易:
730 (48.25%)
短期交易:
783 (51.75%)
利润因子:
2.25
预期回报:
2.99 USD
平均利润:
8.73 USD
平均损失:
-6.20 USD
最大连续失误:
10 (-1 123.64 USD)
最大连续亏损:
-1 123.64 USD (10)
每月增长:
5.83%
年度预测:
70.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
287.74 USD
最大值:
1 123.64 USD (8.44%)
相对跌幅:
结余:
11.69% (1 123.64 USD)
净值:
68.37% (3 616.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1511
|GOLDmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDmicro
|4.5K
|GOLDmicro
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +497.00 USD
最差交易: -247 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +77.71 USD
最大连续亏损: -1 123.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
107%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
193
99%
1 513
61%
61%
2.25
2.99
USD
USD
68%
1:500