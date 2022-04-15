SignaleKategorien
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 14230352

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
193 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 107%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 513
Gewinntrades:
931 (61.53%)
Verlusttrades:
582 (38.47%)
Bester Trade:
497.00 USD
Schlechtester Trade:
-246.54 USD
Bruttoprofit:
8 127.77 USD (200 765 pips)
Bruttoverlust:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (77.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 913.50 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
61.14%
Max deposit load:
60.68%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.02
Long-Positionen:
730 (48.25%)
Short-Positionen:
783 (51.75%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
2.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 123.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 123.64 USD (10)
Wachstum pro Monat :
5.83%
Jahresprognose:
70.77%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
287.74 USD
Maximaler:
1 123.64 USD (8.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.69% (1 123.64 USD)
Kapital:
68.37% (3 616.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSDmicro 1511
GOLDmicro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 4.5K
GOLDmicro 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +497.00 USD
Schlechtester Trade: -247 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 123.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 13" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe



Keine Bewertungen
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 04:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.05.07 09:21
No swaps are charged
2024.04.29 08:01
No swaps are charged on the signal account
2023.01.05 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.11.15 16:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 16:07
A large drawdown may occur on the account again
2022.11.15 14:34
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 12:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2022.11.15 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.06.21 17:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.05.04 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
