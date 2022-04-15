- Wachstum
Trades insgesamt:
1 513
Gewinntrades:
931 (61.53%)
Verlusttrades:
582 (38.47%)
Bester Trade:
497.00 USD
Schlechtester Trade:
-246.54 USD
Bruttoprofit:
8 127.77 USD (200 765 pips)
Bruttoverlust:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (77.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 913.50 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
61.14%
Max deposit load:
60.68%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.02
Long-Positionen:
730 (48.25%)
Short-Positionen:
783 (51.75%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
2.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 123.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 123.64 USD (10)
Wachstum pro Monat :
5.83%
Jahresprognose:
70.77%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
287.74 USD
Maximaler:
1 123.64 USD (8.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.69% (1 123.64 USD)
Kapital:
68.37% (3 616.93 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +497.00 USD
Schlechtester Trade: -247 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 123.64 USD
Keine Angabe
