- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 513
Negociações com lucro:
931 (61.53%)
Negociações com perda:
582 (38.47%)
Melhor negociação:
497.00 USD
Pior negociação:
-246.54 USD
Lucro bruto:
8 127.77 USD (200 765 pips)
Perda bruta:
-3 605.53 USD (161 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (77.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 913.50 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
61.14%
Depósito máximo carregado:
60.68%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.02
Negociações longas:
730 (48.25%)
Negociações curtas:
783 (51.75%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
2.99 USD
Lucro médio:
8.73 USD
Perda média:
-6.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 123.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 123.64 USD (10)
Crescimento mensal:
5.83%
Previsão anual:
70.77%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
287.74 USD
Máximo:
1 123.64 USD (8.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.69% (1 123.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.37% (3 616.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1511
|GOLDmicro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSDmicro
|4.5K
|GOLDmicro
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +497.00 USD
Pior negociação: -247 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +77.71 USD
Máxima perda consecutiva: -1 123.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
