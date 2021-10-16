SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS eP v3 13250304
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 13250304

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
210 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 845%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 762
Kârla kapanan işlemler:
1 096 (62.20%)
Zararla kapanan işlemler:
666 (37.80%)
En iyi işlem:
545.00 USD
En kötü işlem:
-419.00 USD
Brüt kâr:
15 450.58 USD (233 716 pips)
Brüt zarar:
-7 660.70 USD (178 708 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 162.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 033.33 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
60.25%
Maks. mevduat yükü:
110.88%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
824 (46.77%)
Satış işlemleri:
938 (53.23%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
4.42 USD
Ortalama kâr:
14.10 USD
Ortalama zarar:
-11.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 992.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 992.40 USD (10)
Aylık büyüme:
0.82%
Yıllık tahmin:
9.92%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
787.79 USD
Maksimum:
1 992.40 USD (97.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.22% (1 797.07 USD)
Varlığa göre:
85.87% (2 692.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 1758
GOLDmicro 3
USDJPYmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 7.8K
GOLDmicro 2
USDJPYmicro 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 52K
GOLDmicro 1.9K
USDJPYmicro 661
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +545.00 USD
En kötü işlem: -419 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2 162.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 992.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


İnceleme yok
2025.07.10 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 07:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.07.25 23:17
No swaps are charged on the signal account
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.11 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.10 10:10
No swaps are charged on the signal account
2024.04.12 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.07 01:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.29 12:41
No swaps are charged
2023.12.29 12:41
No swaps are charged
2023.12.28 16:12
No swaps are charged on the signal account
