- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 823
利益トレード:
1 134 (62.20%)
損失トレード:
689 (37.79%)
ベストトレード:
545.00 USD
最悪のトレード:
-419.00 USD
総利益:
16 755.56 USD (242 024 pips)
総損失:
-8 278.90 USD (187 876 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 162.17 USD)
最大連続利益:
3 033.33 USD (10)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
61.25%
最大入金額:
110.88%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.25
長いトレード:
855 (46.90%)
短いトレード:
968 (53.10%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
4.65 USD
平均利益:
14.78 USD
平均損失:
-12.02 USD
最大連続の負け:
10 (-1 992.40 USD)
最大連続損失:
-1 992.40 USD (10)
月間成長:
6.90%
年間予想:
86.95%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
787.79 USD
最大の:
1 992.40 USD (97.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.22% (1 797.07 USD)
エクイティによる:
85.87% (2 692.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1819
|GOLDmicro
|3
|USDJPYmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDmicro
|8.5K
|GOLDmicro
|2
|USDJPYmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDmicro
|52K
|GOLDmicro
|1.9K
|USDJPYmicro
|661
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +545.00 USD
最悪のトレード: -419 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +2 162.17 USD
最大連続損失: -1 992.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
レビューなし
