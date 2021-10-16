SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / NS eP v3 13250304
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 13250304

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
222 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2021 933%
XMGlobal-Real 5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 823
Transacciones Rentables:
1 134 (62.20%)
Transacciones Irrentables:
689 (37.79%)
Mejor transacción:
545.00 USD
Peor transacción:
-419.00 USD
Beneficio Bruto:
16 755.56 USD (242 024 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 278.90 USD (187 876 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2 162.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 033.33 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
61.25%
Carga máxima del depósito:
110.88%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.25
Transacciones Largas:
855 (46.90%)
Transacciones Cortas:
968 (53.10%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
4.65 USD
Beneficio medio:
14.78 USD
Pérdidas medias:
-12.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 992.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 992.40 USD (10)
Crecimiento al mes:
6.90%
Pronóstico anual:
86.95%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
787.79 USD
Máxima:
1 992.40 USD (97.45%)
Reducción relativa:
De balance:
74.22% (1 797.07 USD)
De fondos:
85.87% (2 692.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSDmicro 1819
GOLDmicro 3
USDJPYmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSDmicro 8.5K
GOLDmicro 2
USDJPYmicro 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSDmicro 52K
GOLDmicro 1.9K
USDJPYmicro 661
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +545.00 USD
Peor transacción: -419 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +2 162.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 992.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos


No hay comentarios
2025.12.29 05:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 07:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.07.25 23:17
No swaps are charged on the signal account
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.11 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NS eP v3 13250304
30 USD al mes
933%
0
0
USD
3.7K
USD
222
99%
1 823
62%
61%
2.02
4.65
USD
86%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.