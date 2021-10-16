- Incremento
Total de Trades:
1 823
Transacciones Rentables:
1 134 (62.20%)
Transacciones Irrentables:
689 (37.79%)
Mejor transacción:
545.00 USD
Peor transacción:
-419.00 USD
Beneficio Bruto:
16 755.56 USD (242 024 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 278.90 USD (187 876 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2 162.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 033.33 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
61.25%
Carga máxima del depósito:
110.88%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.25
Transacciones Largas:
855 (46.90%)
Transacciones Cortas:
968 (53.10%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
4.65 USD
Beneficio medio:
14.78 USD
Pérdidas medias:
-12.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 992.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 992.40 USD (10)
Crecimiento al mes:
6.90%
Pronóstico anual:
86.95%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
787.79 USD
Máxima:
1 992.40 USD (97.45%)
Reducción relativa:
De balance:
74.22% (1 797.07 USD)
De fondos:
85.87% (2 692.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1819
|GOLDmicro
|3
|USDJPYmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSDmicro
|8.5K
|GOLDmicro
|2
|USDJPYmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSDmicro
|52K
|GOLDmicro
|1.9K
|USDJPYmicro
|661
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Reducción
Mejor transacción: +545.00 USD
Peor transacción: -419 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +2 162.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 992.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
