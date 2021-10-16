SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS eP v3 13250304
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 13250304

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
222 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 933%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 823
Gewinntrades:
1 134 (62.20%)
Verlusttrades:
689 (37.79%)
Bester Trade:
545.00 USD
Schlechtester Trade:
-419.00 USD
Bruttoprofit:
16 755.56 USD (242 024 pips)
Bruttoverlust:
-8 278.90 USD (187 876 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 162.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 033.33 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
61.25%
Max deposit load:
110.88%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.25
Long-Positionen:
855 (46.90%)
Short-Positionen:
968 (53.10%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
4.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 992.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 992.40 USD (10)
Wachstum pro Monat :
6.90%
Jahresprognose:
86.95%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
787.79 USD
Maximaler:
1 992.40 USD (97.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.22% (1 797.07 USD)
Kapital:
85.87% (2 692.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSDmicro 1819
GOLDmicro 3
USDJPYmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSDmicro 8.5K
GOLDmicro 2
USDJPYmicro 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSDmicro 52K
GOLDmicro 1.9K
USDJPYmicro 661
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +545.00 USD
Schlechtester Trade: -419 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 162.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 992.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe


Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 07:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.07.25 23:17
No swaps are charged on the signal account
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.11 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
