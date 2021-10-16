- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 823
Gewinntrades:
1 134 (62.20%)
Verlusttrades:
689 (37.79%)
Bester Trade:
545.00 USD
Schlechtester Trade:
-419.00 USD
Bruttoprofit:
16 755.56 USD (242 024 pips)
Bruttoverlust:
-8 278.90 USD (187 876 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 162.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 033.33 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
61.25%
Max deposit load:
110.88%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.25
Long-Positionen:
855 (46.90%)
Short-Positionen:
968 (53.10%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
4.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 992.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 992.40 USD (10)
Wachstum pro Monat :
6.90%
Jahresprognose:
86.95%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
787.79 USD
Maximaler:
1 992.40 USD (97.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.22% (1 797.07 USD)
Kapital:
85.87% (2 692.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1819
|GOLDmicro
|3
|USDJPYmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSDmicro
|8.5K
|GOLDmicro
|2
|USDJPYmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSDmicro
|52K
|GOLDmicro
|1.9K
|USDJPYmicro
|661
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +545.00 USD
Schlechtester Trade: -419 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 162.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 992.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
