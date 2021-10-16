- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 823
Прибыльных трейдов:
1 134 (62.20%)
Убыточных трейдов:
689 (37.79%)
Лучший трейд:
545.00 USD
Худший трейд:
-419.00 USD
Общая прибыль:
16 755.56 USD (242 024 pips)
Общий убыток:
-8 278.90 USD (187 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 162.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 033.33 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
61.25%
Макс. загрузка депозита:
110.88%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
855 (46.90%)
Коротких трейдов:
968 (53.10%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
4.65 USD
Средняя прибыль:
14.78 USD
Средний убыток:
-12.02 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 992.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 992.40 USD (10)
Прирост в месяц:
6.90%
Годовой прогноз:
86.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
787.79 USD
Максимальная:
1 992.40 USD (97.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.22% (1 797.07 USD)
По эквити:
85.87% (2 692.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1819
|GOLDmicro
|3
|USDJPYmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDmicro
|8.5K
|GOLDmicro
|2
|USDJPYmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDmicro
|52K
|GOLDmicro
|1.9K
|USDJPYmicro
|661
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +545.00 USD
Худший трейд: -419 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +2 162.17 USD
Макс. убыток в серии: -1 992.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
933%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
222
99%
1 823
62%
61%
2.02
4.65
USD
USD
86%
1:500