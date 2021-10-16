СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS eP v3 13250304
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 13250304

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
222 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 933%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 823
Прибыльных трейдов:
1 134 (62.20%)
Убыточных трейдов:
689 (37.79%)
Лучший трейд:
545.00 USD
Худший трейд:
-419.00 USD
Общая прибыль:
16 755.56 USD (242 024 pips)
Общий убыток:
-8 278.90 USD (187 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 162.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 033.33 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
61.25%
Макс. загрузка депозита:
110.88%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
855 (46.90%)
Коротких трейдов:
968 (53.10%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
4.65 USD
Средняя прибыль:
14.78 USD
Средний убыток:
-12.02 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 992.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 992.40 USD (10)
Прирост в месяц:
6.90%
Годовой прогноз:
86.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
787.79 USD
Максимальная:
1 992.40 USD (97.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.22% (1 797.07 USD)
По эквити:
85.87% (2 692.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDmicro 1819
GOLDmicro 3
USDJPYmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDmicro 8.5K
GOLDmicro 2
USDJPYmicro 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDmicro 52K
GOLDmicro 1.9K
USDJPYmicro 661
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +545.00 USD
Худший трейд: -419 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +2 162.17 USD
Макс. убыток в серии: -1 992.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Нет отзывов
2025.12.29 05:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.16 06:16
No swaps are charged
2024.10.10 07:15
No swaps are charged on the signal account
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.08.01 12:52
No swaps are charged
2024.07.25 23:17
No swaps are charged on the signal account
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.12 08:11
No swaps are charged
2024.07.11 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
