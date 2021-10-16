- Crescimento
Negociações:
1 823
Negociações com lucro:
1 134 (62.20%)
Negociações com perda:
689 (37.79%)
Melhor negociação:
545.00 USD
Pior negociação:
-419.00 USD
Lucro bruto:
16 755.56 USD (242 024 pips)
Perda bruta:
-8 278.90 USD (187 876 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 162.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 033.33 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
61.25%
Depósito máximo carregado:
110.88%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.25
Negociações longas:
855 (46.90%)
Negociações curtas:
968 (53.10%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
4.65 USD
Lucro médio:
14.78 USD
Perda média:
-12.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 992.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 992.40 USD (10)
Crescimento mensal:
6.90%
Previsão anual:
86.95%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
787.79 USD
Máximo:
1 992.40 USD (97.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.22% (1 797.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
85.87% (2 692.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1819
|GOLDmicro
|3
|USDJPYmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSDmicro
|8.5K
|GOLDmicro
|2
|USDJPYmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSDmicro
|52K
|GOLDmicro
|1.9K
|USDJPYmicro
|661
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +545.00 USD
Pior negociação: -419 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +2 162.17 USD
Máxima perda consecutiva: -1 992.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
