交易:
1 823
盈利交易:
1 134 (62.20%)
亏损交易:
689 (37.79%)
最好交易:
545.00 USD
最差交易:
-419.00 USD
毛利:
16 755.56 USD (242 024 pips)
毛利亏损:
-8 278.90 USD (187 876 pips)
最大连续赢利:
12 (2 162.17 USD)
最大连续盈利:
3 033.33 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
61.25%
最大入金加载:
110.88%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.25
长期交易:
855 (46.90%)
短期交易:
968 (53.10%)
利润因子:
2.02
预期回报:
4.65 USD
平均利润:
14.78 USD
平均损失:
-12.02 USD
最大连续失误:
10 (-1 992.40 USD)
最大连续亏损:
-1 992.40 USD (10)
每月增长:
6.90%
年度预测:
86.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
787.79 USD
最大值:
1 992.40 USD (97.45%)
相对跌幅:
结余:
74.22% (1 797.07 USD)
净值:
85.87% (2 692.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1819
|GOLDmicro
|3
|USDJPYmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDmicro
|8.5K
|GOLDmicro
|2
|USDJPYmicro
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDmicro
|52K
|GOLDmicro
|1.9K
|USDJPYmicro
|661
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
